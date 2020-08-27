شريط تحسيسي بـ"كورونا" يستهدف إقليم بني ملال

حميد رزقي من بني ملال

في إطار الحملات التوعوية والتحسيسية التي تقوم بها السلطات بإقليم بني ملال لفائدة الساكنة من أجل حثها على احترام القواعد الاحترازية والتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم إعداد شريط (Capsule Vidéo) ومنشورات تحسيسية بتعاون بين المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، ونقابة أطباء الأسنان لأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح، والجمعية المغربية لوقاية الفم والأسنان.

وأوضحت معطيات وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس أن الشريط الذي سيوزع بين أوساط الساكنة المستهدفة ببني ملال يُقدم مجموعة من النصائح، الخاصة بالأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة ويتلقون العلاج بمنازلهم.

ومن جملة هذه النصائح، التي تتضمنها منشورات أخرى للهيئات ذاتها، كيفية الالتزام بشروط الحجر الصحي المنزلي من خلال الالتزام بالبقاء في المنزل مع احترام العزل في غرفة خاصة طيلة فترة الحجر، لتجنب التسبب في عدوى الناس وعدوى أفراد الأسرة، والحفاظ على تتبع البرتوكول العلاجي وكيفية احترام جميع الإجراءات الوقائية اللازمة من نظافة وتعقيم وارتداء الكمامة...

وتهيب سلطات الولاية بجميع المواطنات والمواطنين بجهة بني ملال خنيفرة ضرورة الانخراط بكل وطنية ومسؤولية في المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية والمصالح الصحية من أجل احتواء هذا الوباء الفتاك.