سبتة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ"كورونا"

جمال سماحي من تطوان

سجل ثغر سبتة، يوم الأربعاء، أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ عودة الوباء إلى المدينة أوائل الشهر الجاري، بإعلانه رصد 12 حالة إيجابية، ما رفع الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 302 حالة، منذ بداية الجائحة.

في المقابل، سُجّل بالثغر السليب تماثل 6 مصابين بفيروس كوفيد-19 للشفاء منه، ليبلغ إجمالي المتعافين من الوباء 231 متعافيا، إلى حدود مساء الأربعاء، في وقت يواصل معدل الوفيات استقراره في الحالات الأربع المسجلة سابقا.

ووفق آخر تحديث لبيانات الوضعية الوبائية للفيروس التاجي، تواصل 66 حالة نشطة متابعة بروتوكول العلاج المعتمد بسبتة، 65 منها ضمن تدبير العزل الصحي المنزلي؛ فيما ترقد حالة واحدة بغرفة العزل الطبي بقسم الطوارئ، في المستشفى الجامعي.