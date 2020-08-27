طلبة من أزيلال يطالبون بمركز للامتحانات في تاكلفت

حميد رزقي من أزيلال

طالب العشرات من الطلبة المتحدرين من جماعات ترابية تابعة لأزيلال (تاكلفت وتيفرت نايت حمزة وتباروشت وأيت أوقبلي وأنركي)، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال بـ"إدماج تاكلفت ضمن مراكز الامتحانات المضافة لجامعة السلطان مولاي سليمان، وذلك من أجل تمكينهم من اجتياز هذه الاختبارات في ظروف عادية".

وهدد الطلبة الذين يقولون إن عددهم يفوق 400 طالب بمقاطعة امتحانات الدورة الربيعية لموسم 2019-2020 التي أعلنتها جامعة المولى سليمان يوم 7 شتنبر المقبل، بمراكز القرب المحدثة للامتحانات بكل من خنيفرة وخريبكة وأزيلال والفقيه بن صالح وبني ملال، ثم القصيبة وتنانت.

ودعا الطلبة أنفسهم، من خلال رسالة تتوفر هسبريس على نسخة منها، رئيس الجامعة وعمداء الكليات ببني ملال إلى النظر في أقرب الآجال في مطلبهم الخاص بإحداث مركز للامتحان بتاكلفت، مُعبرين عن أسفهم لإمكانية مقاطعة الامتحانات تفاديا لخطر الإصابة بالفيروس.

وراسل الطلبة الذين شكلوا لجنة تضم مُمثلا عن كل منطقة رؤساء بعض الجماعات الترابية من أجل تقديم ملتمس إلى رئيس جامعة مولاي سليمان لإحداث مركز للامتحانات بتاكلفت، بغية اجتياز الامتحانات في ظروف عادية.

وذكر سعيد أودجان، طالب من تيفرت نايت حمزة، أن مركز الامتحانات ببني ملال يبعد بحوالي 70 كيلومترا عن جماعة تاكلفت، فيما يبعد مركز أزيلال بحوالي 110 كيلومترات أيضا، ما يشكل حسبه محنة بالنسبة للطلبة بهذه المناطق التي تشكو من الهشاشة.

ونوه سعيد بمبادرة بعض الجماعات الترابية بإقليم أزيلال، التي عمدت إلى تخصيص وسائل نقل للطلبة الذين سيجتازون امتحانات الدورة الربيعية بمركز أزيلال يوم 7 شتنبر المقبل، معتبرا ذلك شرطا مهما للتنقل السليم للطلبة والطالبات من أجل اجتيازهم الامتحانات في ظروف جيدة، خلال هذه الظرفية المتسمة بانتشار الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة المولى سليمان كانت أعلنت في بلاغ لها إحداث خمسة مراكز للامتحانات بأقاليم الجهة، قبل أن تضيف إليها مركزي تنانت والقصيبة في إطار تفادي تنقل الطلبة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.