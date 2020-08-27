24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2306:5413:3417:0820:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مهنيون يرفضون دعوة المشاركة في التجارب السريرية للقاح "كورونا" (5.00)

  2. ويسألونك... (عن بعد) (5.00)

  3. ‪مساعدون اجتماعيون يشتكون من "تعسف الصحة" (5.00)

  4. قانون جديد يُدخل رسوم المدارس الخاصة والتأمين إلى "جبة الوزارة" (3.00)

  5. "لارام" تنال الموافقة على تسريح 140 مستخدما بسبب الأزمة الخانقة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | طلبة من أزيلال يطالبون بمركز للامتحانات في تاكلفت

طلبة من أزيلال يطالبون بمركز للامتحانات في تاكلفت

طلبة من أزيلال يطالبون بمركز للامتحانات في تاكلفت
حميد رزقي من أزيلال
الخميس 27 غشت 2020 - 09:37

طالب العشرات من الطلبة المتحدرين من جماعات ترابية تابعة لأزيلال (تاكلفت وتيفرت نايت حمزة وتباروشت وأيت أوقبلي وأنركي)، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال بـ"إدماج تاكلفت ضمن مراكز الامتحانات المضافة لجامعة السلطان مولاي سليمان، وذلك من أجل تمكينهم من اجتياز هذه الاختبارات في ظروف عادية".

وهدد الطلبة الذين يقولون إن عددهم يفوق 400 طالب بمقاطعة امتحانات الدورة الربيعية لموسم 2019-2020 التي أعلنتها جامعة المولى سليمان يوم 7 شتنبر المقبل، بمراكز القرب المحدثة للامتحانات بكل من خنيفرة وخريبكة وأزيلال والفقيه بن صالح وبني ملال، ثم القصيبة وتنانت.

ودعا الطلبة أنفسهم، من خلال رسالة تتوفر هسبريس على نسخة منها، رئيس الجامعة وعمداء الكليات ببني ملال إلى النظر في أقرب الآجال في مطلبهم الخاص بإحداث مركز للامتحان بتاكلفت، مُعبرين عن أسفهم لإمكانية مقاطعة الامتحانات تفاديا لخطر الإصابة بالفيروس.

وراسل الطلبة الذين شكلوا لجنة تضم مُمثلا عن كل منطقة رؤساء بعض الجماعات الترابية من أجل تقديم ملتمس إلى رئيس جامعة مولاي سليمان لإحداث مركز للامتحانات بتاكلفت، بغية اجتياز الامتحانات في ظروف عادية.

وذكر سعيد أودجان، طالب من تيفرت نايت حمزة، أن مركز الامتحانات ببني ملال يبعد بحوالي 70 كيلومترا عن جماعة تاكلفت، فيما يبعد مركز أزيلال بحوالي 110 كيلومترات أيضا، ما يشكل حسبه محنة بالنسبة للطلبة بهذه المناطق التي تشكو من الهشاشة.

ونوه سعيد بمبادرة بعض الجماعات الترابية بإقليم أزيلال، التي عمدت إلى تخصيص وسائل نقل للطلبة الذين سيجتازون امتحانات الدورة الربيعية بمركز أزيلال يوم 7 شتنبر المقبل، معتبرا ذلك شرطا مهما للتنقل السليم للطلبة والطالبات من أجل اجتيازهم الامتحانات في ظروف جيدة، خلال هذه الظرفية المتسمة بانتشار الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة المولى سليمان كانت أعلنت في بلاغ لها إحداث خمسة مراكز للامتحانات بأقاليم الجهة، قبل أن تضيف إليها مركزي تنانت والقصيبة في إطار تفادي تنقل الطلبة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.