إغلاق مقاهٍ ومطاعم لمحاصرة "كورونا" في البيضاء

هسبريس – محمد لديب

شددت سلطات ولاية الدار البيضاء من إجراءاتها الزجرية ضد المقاهي والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا، وأقدمت على إغلاق مجموعة منها بمنطقة الحي الحسني وكورنيش عين الذياب.

وأقدمت سلطات عمالة الحي الحسني على إغلاق مجموعة من المقاهي، بسبب عدم التزام أصحابها بإجراءات التباعد الجسدي بين الزبائن، وعدم وضع الكمامات.

كما قررت السلطات نفسها إغلاق حديقتي أفغانستان بالحي الحسني وليساسفة العليا، بعد تسجيل توافد أعداد كبيرة من المواطنين عليهما، وعدم احترامهم الشروط الصحية الوقائية التي تتطلبها هذه المرحلة، التي شهدت زيادة كبيرة في عدد المصابين بفيروس كورونا بالمنطقة.

من جهتها قادت سلطات عمالة آنفا حملات واسعة، شملت المقاهي الواقعة بشوارع الزرقطوني والمسيرة وفرانكلين روزفلت، حيث حررت مجموعة من المخالفات في حق زبائن لم يلتزموا بوضع الكمامات.

وامتدت الحملات التمشيطية إلى المركبات السياحية والترفيهية والمطاعم الواقعة على طول شريط كورنيش عين الذئاب، ليتقرر إغلاق مسبح "وليتي" الشهير لمدة أسبوع، ابتداء من ليلة الأربعاء/الخميس.

كما قررت السلطات سحب رخص لتقديم المشروبات الكحولية، بسبب ارتكاب مخالفات صريحة بشأن تقديم هذا النوع من المشروبات لفئات من الزبائن يحظر القانون تناولهم لها.

وتأتي هذه الإجراءات الصارمة بالموازاة مع تسجيل زيادة كبيرة في عدد المصابين بفيروس كورونا في مدينة الدار البيضاء، حيث تم تسجيل أزيد من 424 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء.

واضطررت سلطات ولاية الدار البيضاء إلى إقامة مستشفيين ميدانيين جديدين بكل من الحي الحسني وسيدي عثمان، قصد استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة الاقتصادية.