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إقليم تزنيت يسجل أول وفاة ناجمة عن "كورونا"

إقليم تزنيت يسجل أول وفاة ناجمة عن "كورونا"
مصطفى البكار من تزنيت
الأربعاء 26 غشت 2020 - 22:50

سجل إقليم تزنيت، اليوم الأربعاء، أول حالة وفاة ناجمة عن مضاعفات فيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بموظف متقاعد يتحدر من المدينة القديمة.

وكان الهالك، البالغ من العمر 68 سنة، يخضع للبرتوكول العلاجي الخاص بمرضى "كوفيد-19" داخل المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، قبل مفارقته الحياة بعد يومين فقط من تأكيد إصابته بالفيروس.

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس التاجي على صعيد إقليم تزنيت بلغت إلى غاية الساعة السادسة من مساء الأربعاء 67 حالة مؤكدة، 29 منها تماثلت للشفاء.

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