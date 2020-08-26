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كُتّاب وآراء
جهة الشّرق تسجل 51 إصابة جديدة بـ"كورونا"
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بجهة الشّرق، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية خلال 24 ساعة الأخيرة، إلى 1050 حالة، بعد رصد 51 إصابة جديدة.
وسجّل إقليما فكيك وجرسيف 18حالة في كلّ منهما، وإقليم الناظور 8 حالات، و4 حالات تم رصدها في عمالة وجدة-أنجاد، و3 حالات في إقليم بركان.
يذكر أن حصيلة الوفيات على مستوى الجهة ذاتها بلغت 22 حالة مسجّلة في كل من وجدة-أنجاد، وبركان، والناظور والدريوش، وجرسيف.