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كُتّاب وآراء
كوفيد-19 يوقف الزيارات العائلية بسجون المغرب
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقف الزيارات العائلية للسجناء بعدد من المؤسسات السجنية، وذلك تفاعلا مع تطور الوضعية الوبائية ببعض العمالات والأقاليم.
ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للمندوبية، توصلت به هسبريس، بعين السبع 1، وعين السبع 2، ومركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع وعين برجة بالدار البيضاء، وسلا 2 والعرجات 1 والعرجات 2، والسجن المحلي بالقنيطرة والأوداية بمراكش، وطنجة 1 وطنجة 2 وتطوان ورأس الماء، وسجن بوركايز بفاس.
وشدد البلاغ على أن هذا القرار يندرج ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المندوبية العامة لحماية الساكنة السجنية والموظفين.