تمديد "تدابير كورونا" أسبوعا في إقليم اليوسفية

هسبريس من الرباط

في ظل تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى إقليم اليوسفية، أعلنت تمديد سريان التدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة الوضعية الوبائية لأسبوع إضافي، ابتداء من اليوم الخميس.

عمالة الإقليم اصدرت قرارا يقضي بتمديد مواقيت إغلاق بعض المحلات التجارية والفضاءات العمومية، حيث تقرر إغلاق المقاهي والمطاعم في التاسعة مساء، والمحلات الحرفية في السادسة مساء، والمحلات التجارية في العاشرة ليلا، وفضاءات تجارة القرب في الثالثة زوالا، فيما نص القرار على الإغلاق طيلة اليوم بالنسبة للحدائق العمومية والحمامات والملاعب الرياضية والقاعات الرياضية.

ونص القرار العاملي على أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات سيعرض صاحبها للمتابعة القانونية وفق النصوص المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية، موردا أن تنفيذ مقتضياته سيعهد إلى المصالح القضائية المختصة والسلطات المحلية والأمنية كل في دائرة اختصاصه.