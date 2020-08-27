24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:23
|06:54
|13:34
|17:08
|20:04
|21:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- من مؤشرات الإفلاس الحضاري في التواصل
- مناعة القطيع
- هل للغة جينات تراقبها؟
- قانون جديد يُدخل رسوم المدارس الخاصة والتأمين إلى "جبة الوزارة"
- التكلفة المالية لمريض واحد بـ"كوفيد-19" تبلغ زهاء 20 ألف درهم
الإبراهيمي: المغاربة ينتظرون معطيات دقيقة وشفافة حول "كورونا" (5.00)
برلمانيون يقترحون "سنة بيضاء" لتجنب خطر السنة الدراسية القادمة (3.00)
قانون جديد يُدخل رسوم المدارس الخاصة والتأمين إلى "جبة الوزارة" (2.33)
- الجزائر ترحّبُ بالحوار "البنّاء" مع المملكة وتجاوزِ خلافات الماضي - (236)
- برلمانيون يقترحون "سنة بيضاء" لتجنب خطر السنة الدراسية القادمة - (214)
- التكلفة المالية لمريض واحد بـ"كوفيد-19" تبلغ زهاء 20 ألف درهم - (95)
- قانون جديد يُدخل رسوم المدارس الخاصة والتأمين إلى "جبة الوزارة" - (90)
- المغرب يسجل 1336 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تمديد "تدابير كورونا" أسبوعا في إقليم اليوسفية
في ظل تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى إقليم اليوسفية، أعلنت تمديد سريان التدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة الوضعية الوبائية لأسبوع إضافي، ابتداء من اليوم الخميس.
عمالة الإقليم اصدرت قرارا يقضي بتمديد مواقيت إغلاق بعض المحلات التجارية والفضاءات العمومية، حيث تقرر إغلاق المقاهي والمطاعم في التاسعة مساء، والمحلات الحرفية في السادسة مساء، والمحلات التجارية في العاشرة ليلا، وفضاءات تجارة القرب في الثالثة زوالا، فيما نص القرار على الإغلاق طيلة اليوم بالنسبة للحدائق العمومية والحمامات والملاعب الرياضية والقاعات الرياضية.
ونص القرار العاملي على أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات سيعرض صاحبها للمتابعة القانونية وفق النصوص المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية، موردا أن تنفيذ مقتضياته سيعهد إلى المصالح القضائية المختصة والسلطات المحلية والأمنية كل في دائرة اختصاصه.