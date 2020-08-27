24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2306:5413:3417:0820:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حريق يأتي على محتويات منزل وسط مدينة سطات (5.00)

  2. الإبراهيمي: المغاربة ينتظرون معطيات دقيقة وشفافة حول "كورونا" (5.00)

  3. ‪مساعدون اجتماعيون يشتكون من "تعسف الصحة" (5.00)

  4. وهبي: "الأصالة والمعاصرة" لم يكن عاديا .. والاعتذار من شيم الكبار (4.00)

  5. وفاة عامل آخر من "مطاحن الساحل" المعتصمين (3.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | مجموع الإصابات بالفيروس يبلغ 292 حالة بمليلية

مجموع الإصابات بالفيروس يبلغ 292 حالة بمليلية

مجموع الإصابات بالفيروس يبلغ 292 حالة بمليلية
عبد الكريم هرواش من الناظور
الخميس 27 غشت 2020 - 15:15

ارتفعت الحصيلة التراكمية لفيروس كورونا المستجدّ بمدينة مليلية المحتلّة إلى 292 حالة، بعد تسجيل 8 إصابات جديدة اليوم الخميس.

وحسب المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للصحة في حكومة مليلية فقد تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة حالتان كانتا تتابعان العلاج في المستشفى.

وبلغت الحالات النشطة 137، منها 3 حالات قيد العلاج بالمستشفى الإقليمي، وحالة واحدة تم إدخالها إلى وحدة العناية المركزة.

جدير بالذكر أن حصيلة الوفيات نتيجة فيروس "كوفيد-19" مازالت مستقرة في حالتين سجلتا نهاية شهر مارس المنصرم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.