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مجموع الإصابات بالفيروس يبلغ 292 حالة بمليلية
الخميس 27 غشت 2020 - 15:15
ارتفعت الحصيلة التراكمية لفيروس كورونا المستجدّ بمدينة مليلية المحتلّة إلى 292 حالة، بعد تسجيل 8 إصابات جديدة اليوم الخميس.
وحسب المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للصحة في حكومة مليلية فقد تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة حالتان كانتا تتابعان العلاج في المستشفى.
وبلغت الحالات النشطة 137، منها 3 حالات قيد العلاج بالمستشفى الإقليمي، وحالة واحدة تم إدخالها إلى وحدة العناية المركزة.
جدير بالذكر أن حصيلة الوفيات نتيجة فيروس "كوفيد-19" مازالت مستقرة في حالتين سجلتا نهاية شهر مارس المنصرم.