هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب

هسبريس من الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بانخفاض لدرجات الحرارة بكل من السهول الأطلسية الشمالية و الوسطى، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، مع استمرار طقس حار نوعا ما إلى حار داخل سوس وبالأقاليم الجنوبية، والسهول الداخلية، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة، مع ضباب بالسواحل والسهول الشمالية وأيضا على سواحل البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تمركز سحب أخرى ضعيفة الاستقرار فوق مرتفعات الأطلس، مع احتمال قطرات مطرية متفرقة أو زخات أحيانا رعدية، إلى جانب انتشار سحب مدارية بأقصى جنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية ورعد متفرق محليا. وسيظل الطقس مستقرا والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية كثيفة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي شمال الأقاليم الجنوبية، والسواحل والسهول الوسطى وغربية بمنطقة طنجة، معتدلة من القطاع الشمالي بأقصى الجنوب، والمنطقة الشرقية والسهول الشمالية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 30 و36 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس، وما بين 23 و29 درجة شمال المنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشرق الواجهة المتوسطية، وبغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بسهول المحيط الأطلسي الشمالي والشمال -الغربي وبالقرب من السواحل الشمالية والجنوب، وجنوب المنطقة الشرقية، وولماس، والريف، والأطلس المتوسط، والأطلس الصغير، وستكون ما بين 14 و19 درجة بالأطلس الكبير.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و47 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وشرق ووسط الأقاليم الجنوبية، وداخل منطقة سوس، وما بين 36 و41 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق السايس، والسهول الداخلية، والشياضمة وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 30 و36 درجة بكل من الساحل المتوسطي، والمنطقة الشرقية، والسايس، وعبدة، وسهول المحيط الأطلسي، والسفوح الجنوبية الشرقية، ومنطقة الريف، والأطلس المتوسط، والأطلس الصغير، وجوار السواحل الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 24 و30 درجة على السواحل الشمالية ومرتفعات الأطلس الكبي .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مابين الصويرة وطانطان وما بين بوجدور والداخلة.