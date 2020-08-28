تنسيق مسبق يمهّد للدخول المدرسي بجهة كلميم

هسبريس من الرباط

شهدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم واد نون اجتماعا تنسيقيا ناقش موضوع التدابير والإجراءات التي سيتم اعتمادها لإنجاح الدخول المدرسي القادم.

الاجتماع عرف تدارس السبل الكفيلة والممكنة لإنجاح الدخول المدرسي على صعيد جهة كلميم واد نون، الذي سينطلق في السابع من شتنبر المقبل، حيث تم تقاسم خلاصات اللقاءات التي عقدها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع مديري الأكاديميات، عن بعد، لبناء تصورات حول الدخول المدرسي الجديد.

ودعا مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، مولاي عبد العاطي الاصفر، وفق بلاغ للأكاديمية، إلى تكثيف التعبئة والتواصل مع جميع الشركاء والمتدخلين في العملية التربوية من أجل ضمان دخول مدرسي ناجح، مع استحضار الأنماط التربوية التي أقرتها الوزارة الوصية.

وأكد المسؤول التربوي أن التعليم عن بعد هو القاعدة وأن التعليم الحضوري يظل مقرونا بتعبئة استمارة التعبير عن الرغبة في الاستفادة من هذا النمط التربوي بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية من قبل أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الراغبين في ذلك، وتوقيعها وإيداعها لدى إدارة المؤسسات التعليمية خلال الفترة المحددة من قبل الوزارة، مع الحرص التام على احترام التباعد الجسدي والالتزام الدقيق بمضامين بروتوكول صحي صارم وتفادي الاكتظاظ.