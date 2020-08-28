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كُتّاب وآراء
حملات في تمارة تدعو إلى الالتزام بتدابير السّلامة
استجابة للنّداء الملَكيّ بالالتزام المجتمعي من أجل مواجهة جائحة "كورونا"، يعمل عدد من النّاشطين في مجال حماية المستهلك على تحسيس المواطنين بضرورة الاستمرار في الالتزام بتدابير الوقاية بجدّيّة، مع توزيع الكمّامات مجانا، خاصّة في الأسواق.
وبشعار "مستهلكون.. ونبقاو على بال"، تَنْضَمُّ هذه الحملة إلى الجهود الوطنيّة لتشجيع جمهور المستهلكين على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار الجائحة، بتدابير من قبيل: غسل اليدين بالماء والصّابون، واستعمال المحلول الكحولي المُطَهِّر، واحترام التّباعد الجسديّ، فضلا عن ارتداء الكمّامة الوقائية.
ودعت للمشاركة في هذه الحملة التي تستهدف مجموعة مِن التّجمّعات التّجارية، خاصّة الأسواق البلدية والنّموذجية، بتمارة وجماعة مرس الخير والصخيرات، جمعية تامسنا لحماية المستهلك، بعدما أطلقتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك.
وقال حسن الشطيبي، رئيس جمعية تامسنا لحماية المستهلك، إنّ "الجمعية تستجيب لنداء ملك البلاد، في خطاب 20 غشت الجاري، بإطلاق حملة تستهدف أساسا مرتادي الأسواق لما تعرفه مجموعة منها مِن غياب للتّباعد، وقلّة في الالتزام بتدابير الوقاية من انتشار الجائحة".
وأوضح الشطيبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ جمعية تامسنا لحماية المستهلك وجّهت رسالة إلى عامل عمالة الصخيرات تمارة، لإخباره بحملتها المبرمجَة للتّحسيس وتوزيع الكمّامات الواقية، وهو ما تمّ التّرحيب به وتشجيعه.
وبيّن المتحدّث أنّ "هذه الحملة ستعرف توزيع أزيد من 40 ألف كمّامة، مصحوبة بمطويّات تتضمّن مجموعة من النّصائح والتّدابير التي يجب الالتزام بها".
تجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن تحطّ هذه الحملة الرّحال، ابتداء من يوم غد الجمعة، بالسّوقين الممتازين بتمارة، وفي اليوم الموالي بالسّوق الأسبوعي لمرس الخير، ويوم الأحد بالسّوق الأسبوعي للصّخيرات.