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وفاة سبعيني مصاب بفيروس "كورونا" في تنغير

وفاة سبعيني مصاب بفيروس "كورونا" في تنغير
محمد ايت حساين من تنغير
الخميس 27 غشت 2020 - 18:00

سجل المستشفى المحلي بقلعة مكونة بإقليم تنغير، أول حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفق المعطيات التي وفرتها مصادر طبية مسؤولة.

وتعود حالة الوفاة المسجلة في إقليم تنغير، حسب مصادر هسبريس، إلى شخص يبلغ من العمر 70 سنة، كان قد ولج المستشفى المذكور لتلقي البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يسلم الروح لبارئها.

وأوضحت المصادر عينها أن ضحية الجائحة يقطن بحي الوفاء بمدينة تنغير، وكان يعاني من بعض الأمراض الأخرى، مشيرة إلى أن جسم الضحية بفعل معاناته مع بعض الأمراض لم يقاوم الفيروس، ولقي مصرعه في المستشفى.

وبهذه الوفاة، يكون مستشفى قلعة مكونة قد سجل أول حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء رفعت عدد الوفيات بالإقليم إلى حالتين، بعدما سُجلت الحالة الأولى لشخص يبلغ من العمر 70 سنة، كان يقطن بأحد دواوير بومالن دادس وكان يتابع علاجه بورزازات.

يذكر أن إقليم تنغير أحصى منذ بداية انتشار الوباء إلى غاية السادسة من مساء الأربعاء 111 حالة إصابة، تماثلت 68 حالة منها للشفاء، وتوفيت حالتان.

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