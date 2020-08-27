حالات "وفيات كورونا" تتجاوز الألف .. والمغرب يعيش ذروة الوباء

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة أن نسبة الفتك الإجمالية بفيروس "كورونا"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت 1.8 بالمائة، نتيجة 27 وفاة إضافية، رفعت حصيلة الوفيات إلى 1011 حالة، في وقت عرفت المملكة تسجيل 1221 إصابات مؤكدة جديدة؛ فيما بلغ معدل الإصابة التراكمي 3.4 في المائة لكل مائة ألف نسمة.

ولفتت الهيئة الوزارية، ضمن تصريحها الصحافي اليومي، الانتباه إلى أن عدد المتعافين يبلغ 1315 حالة تعاف؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 14173 حالة، بمعدل 39 حالة لكل مائة ألف نسمة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 183 حالة بمختلف أقسام العناية المركزة والإنعاش.

وسجلت حالات الوفيات بكل من الدار البيضاء (8)، وفاس (3)، ومراكش (3)، وصفرو (2)، وطنجة (2)، مع حالة واحدة بكل من مكناس وشفشاون وشيشاوة وتطوان وأكادير وإنزكان آيت ملول ووجدة أنكاد وبني ملال وتنغير.

وأفاد معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة بوزارة الصحة، بأن معدل توالد الحالات كان يساوي في بداية الأسبوع 1 في المائة، لكنه بدأ ينخفض بشكل طفيف في اليومين الأخيرين، ليستقر في 0.98 في المائة، قائلا: "لن نصدر الحكم الآن، لكن في حالة ما تأكد الأمر خلال الأيام المقبلة فإننا نعيش ذروة الوباء، وسنتجاوزها رويدا رويدا"، وزاد: "سنسير بذلك في منحنى تنازلي".

وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات أعداد الإصابات المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إذ سجلت 421 حالة، من بينها 306 بالدار البيضاء الكبرى، و18 بسطات و13 بالنواصر، و28 حالة بالمحمدية، و39 بالجديدة، و4 بمديونة، و11 ببرشيد، و2 ببنسليمان.

وحلت جهة مراكش أسفي في الرتبة الثانية بتسجيلها 194 حالة، من بينها 126 حالة بمراكش، و34 بقلعة السراغنة، و18 بشيشاوة و11 الرحامنة، و5 باليوسفية.

وتحتل جهة فاس مكناس الرتبة الثالثة بتسجيلها 178 حالة، من بينها حالة 77 بفاس و25 بتازة، و34 بمكناس و13 بإفران، و8 بتاونات، ومثيلتها سجلت ببولمان، و5 بالحاجب، و4 بكل من مولاي يعقوب وصفرو؛ تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 100 حالة، من بينها حالة 14 بسلا، و28 حالة بالصخيرات تمارة، و9 حالات بالقنيطرة، و14 بسيدي قاسم و21 حالة بالرباط و11 بسيدي سليمان و3 بالخميسات.

وتأتي عقب ذلك جهة طنجة تطوان الحسيمة التي سجلت 83 حالة، من بينها 41 بطنجة أصيلة، و28 بتطوان، و7 بالمضيق الفنيدق، و5 بالعرائش، و2 بالحسيمة؛ ثم جهة سوس ماسة بـ 71 حالة، من بينها 16 بإنزكان أيت ملول، و52 حالة بأكادير إداوتنان، وحالة واحدة بكل من اشتوكة أيت باها وتزنيت وطاطا.

أما جهة درعة تافيلالت فسجلت 66 حالة، من بينها 27 بالرشيدية و30 حالة بورزازات و6 بتنغير و3 بزاكورة؛ ثم تأتي جهة الشرق بـ 49 حالة، من بينها 22 حالة بجرسيف و3 بالناظور و 19 بوجدة وحالات ببركان وتاوريرت وحالة وحيدة بجرادة.

بعد ذلك جهة بني ملال خنيفرة بـ 27 حالة، من بينها 11 حالة بأزيلال و13 حالة ببني ملال و1 بخنيفرة و2 بخريبكة؛ ثم تأتي جهة كلميم واد نون التي سجلت 13 حالة، بينها 8 حالات بطانطان و4 بسيدي إفني و1 بآسا الزاك. وتم أيضا تسجيل 13 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، كلها بإقليم وادي الذهب؛ ثم جهة العيون الساقية الحمراء بـ 6 حالات؛ بينها 3 بالعيون و2 بالسمارة و1 بطرفاية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة ظلت تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي المرض في المملكة مستهل شهر مارس الماضي، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.