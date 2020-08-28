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وزان تشهد انطلاقة بناء المستشفى الإقليمي الجديد‬

وزان تشهد انطلاقة بناء المستشفى الإقليمي الجديد‬
أيوب صدور من وزان
الجمعة 28 غشت 2020 - 07:43

أعطى المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، انطلاقة أشغال بناء المركز الإقليمي الاستشفائي بوزان، الذي سينجز على مساحة تقارب 8 هكتارات بالمدينة ذاتها.

المشروع الذي حضر إعطاء انطلاقة أشغاله، يوم الخميس، منتخبون ورؤساء المصالح الخارجية، سيوفر 120 سريرا؛ يتكون من مصلحة طب النهار ومصلحة أخرى لجراحة النهار، بالإضافة إلى قاعات للاستشارات الخارجية وأخرى للاستكشافات الوظيفية، ومصلحة للفحص بالأشعة تشتمل على قاعات للأشعة وقاعة لـ"السكانير"؛ علاوة على علاج السرطان، وصحة الفم والأسنان.

المشفى الجديد سيضم، أيضا، مركبا جراحيا، إضافة إلى مختبر مجهز للتحاليل، ومرافق أخرى كصيدلية، وفضاء للاستقبال، ومستودع للأموات، وقطب للطب وقطب للجراحة، ومصلحة للمستعجلات، وقطب للأم والطفل يشتمل على مصلحة للولادة ومصلحة لطب الأطفال وقاعات إنعاش. كما تم إعلان بناء سكن وظيفي للموظفين المسؤولين.

وخصصت للمستشفى الإقليمي الجديد ميزانية مهمة فاقت في مجموعها 240 مليون درهم؛ في حين ستمتد الأشغال على مدى 30 شهرا.

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