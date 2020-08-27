إصابات "كورونا" تتجاوز عتبة الألف بسوس ماسة‬

رشيد بيجيكن من أكادير

أشارت المعطيات المحينة الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة إلى وصول المجموع التراكمي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد-19" إلى 1034 حالة، وذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب المصدر ذاته فقد همّت الإصابات الجديدة كلا من عمالة أكادير إداوتنان بـ 51 حالة، وإنزكان آيت ملول بـ17 حالة، وإقليم تيزنيت بحالة واحدة، وإقليم اشتوكة بحالة واحدة، وإقليم طاطا بحالة واحدة كذلك.

وخلال الفترة ذاتها، تم تسجيل تماثل 13 حالة للشفاء التام، بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية التي جاءت نتائجها سلبية؛ وتتوزع بين 5 حالات بأكادير، وحالة واحدة بإنزكان آيت ملول، و7 حالات بإقليم طاطا.

المعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة كشفت، أيضا، ارتفاع عدد الوفيات إلى 18 حالة، بعد تسجيل حالة واحدة جديدة بأكادير وأخرى بإنزكان، وذلك منذ ظهور الوباء بالجهة؛ فيما وصل مجموع الحالات المستبعدة مخبريا إلى 91013 حالة.