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الرئيسية | جهات | "وفيات كورونا" تتخطى 227 ضحية‬ بجهة الشمال

"وفيات كورونا" تتخطى 227 ضحية‬ بجهة الشمال

"وفيات كورونا" تتخطى 227 ضحية‬ بجهة الشمال
أيوب صدور من تطوان
الخميس 27 غشت 2020 - 21:25

سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 وفيات بسبب جائحة كورونا، موزعة على طنجة بحالتين، ووفاة واحدة بكل من شفشاون وتطوان، ليصل مجموع الوفيات إلى 227 حالة منذ بداية الوباء، بمعدل إماتة يصل إلى 2.39 في المائة؛ بينما سجلت نسبة الشفاء ارتفاعا وصل إلى 88 في المائة.

بالموازاة مع ذلك أعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بالجهة ذاتها تسجيل 83 إصابة جديدة فقط بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات على صعيد الجهة إلى 9470 حالة منذ بداية الجائحة، ما يمثل 16.59 في المائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.

وتوزعت الإصابات الجديدة وفق آخر تحديث للمعطيات الرسمية على عمالة طنجة أصيلة بـ41 حالة، يليها إقليم تطوان بـ 28 إصابة، ثم 7 حالات بالمضيق الفنيدق، و5 إصابات بالعرائش، فالحسيمة بحالتين مؤكدتين.

في المقابل، ارتفع عدد المتعافين بالجهة ذاتها إلى 8381 متعافيا، عقب تسجيل 90 حالة شفاء جديدة؛ منها 55 حالة بطنجة أصيلة، و27 بإقليم تطوان، بالإضافة إلى 3 متعافين بوزان، ثم حالتي شفاء بكل من الحسيمة وشفشاون، وحالة شفاء بالعرائش.

جدير بالذكر أن عدد الحالات النشطة قيد العلاج بمختلف مراكز العزل والتكفل بجهة طنجة تطوان الحسيمة انخفض إلى 854 مصابا إلى حدود الساعة السادسة من مساء الخميس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - علاء الخميس 27 غشت 2020 - 21:46
كورونا لا اراها في الواقع الناس عايشة حماهم الله . لكن عندما ادخل الى الهاتف لا موضوع الا كورونا. العالم عايش مع كورونا .
كورونا هي البطالة وقلة الشي. الموت حق سواء بكورونا او غيره. وكلنا له. لكن الموت وأنت على حياة هو الاخطر والفضيع .عندما لا تجد عمل تقتات منه ذاك كورونا. وذك الموت وأنت حي.
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