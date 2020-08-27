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Covid Hespress
الرئيسية | جهات | تراجع ملحوظ في إصابات كورونا بجهة بني ملال

تراجع ملحوظ في إصابات كورونا بجهة بني ملال

تراجع ملحوظ في إصابات كورونا بجهة بني ملال
حميد رزقي
الخميس 27 غشت 2020 - 20:25

تراجعَ معدلُ الاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بشكل ملحوظ بجهة بني ملال خنيفرة، حيث اعلنت السلطات الصحية، الخميس، عن تسجيل 27 إصابة فقط خلال ال 24 ساعة الماضية.

و تتوزع الحالات المسجلة بحسب ما أوردته المديرية الجهوية للصحة، على إقليم أزيلال ب11 إصابة جديدة، وإقليم بني ملال ب13 حالة، وحالتين بإقليم خريبكة، وحالة واحدة بإقليم خنيفرة.

وذكرت المديرية ذاتها " أن إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة بلغ 2474 حالة منذ تسجيل أول حالة بالمغرب في 2 مارس الماضي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج إلى حدود اليوم 958 حالة نشطة.

وسجلت المديرية ارتفاعا ملحوظا في حالات الشفاء بالجهة، حيث بلغ عدد المتعافين 1487 حالة، بعد شفاء 136 حالة جديدة، منها 69 بني ملال، 10 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و19 حالة بإقليم خريبكة، و17 حالة بإقليم خنيفرة و21 حالة بإقليم أزيلال.

وكشف المصدر ذاته" أن عدد حالات الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 27 حالة بالجهة، بعدما تم تسجيل حالة وفاة بمدينة بني ملال، فيما بلغ عدد الحالات التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي 83749 حالة.

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1 - الملاحظ......ب الخميس 27 غشت 2020 - 20:39
ليس تراجعا في عدد المصابين بكورونا و إنما بتراجع عدد التحاليل الاي يقال أنها لا تتجاوز 50 تحليلة في اليوم .......
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