24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:23
|06:54
|13:34
|17:08
|20:04
|21:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- من مؤشرات الإفلاس الحضاري في التواصل
- مناعة القطيع
- هل للغة جينات تراقبها؟
- قانون جديد يُدخل رسوم المدارس الخاصة والتأمين إلى "جبة الوزارة"
- حادثة سير خطيرة تصرع السائق في نواحي النّاظور
الإبراهيمي: المغاربة ينتظرون معطيات دقيقة وشفافة حول "كورونا" (5.00)
الجائحة ترفع "جحافل المتسولين" في شوارع العاصمة الاقتصادية (5.00)
وهبي: "الأصالة والمعاصرة" لم يكن عاديا .. والاعتذار من شيم الكبار (4.00)
- "تبريرات الدخول المدرسي" تثير حنق معلقين على الوزير أمزازي - (155)
- التخلي عن خدمات 95 ربانا يُكلف شركة "لارام" 36 مليار سنتيم - (113)
- قانون جديد يُدخل رسوم المدارس الخاصة والتأمين إلى "جبة الوزارة" - (97)
- تيار بنكيران يستعد للإطاحة بالعثماني عبر التلويح بمؤتمر استثنائي - (87)
- تنقلات عيد الأضحى و"خرق الوقاية" وراء ارتفاع "إصابات كورونا" - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تراجع ملحوظ في إصابات كورونا بجهة بني ملال
تراجعَ معدلُ الاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بشكل ملحوظ بجهة بني ملال خنيفرة، حيث اعلنت السلطات الصحية، الخميس، عن تسجيل 27 إصابة فقط خلال ال 24 ساعة الماضية.
و تتوزع الحالات المسجلة بحسب ما أوردته المديرية الجهوية للصحة، على إقليم أزيلال ب11 إصابة جديدة، وإقليم بني ملال ب13 حالة، وحالتين بإقليم خريبكة، وحالة واحدة بإقليم خنيفرة.
وذكرت المديرية ذاتها " أن إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة بلغ 2474 حالة منذ تسجيل أول حالة بالمغرب في 2 مارس الماضي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج إلى حدود اليوم 958 حالة نشطة.
وسجلت المديرية ارتفاعا ملحوظا في حالات الشفاء بالجهة، حيث بلغ عدد المتعافين 1487 حالة، بعد شفاء 136 حالة جديدة، منها 69 بني ملال، 10 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و19 حالة بإقليم خريبكة، و17 حالة بإقليم خنيفرة و21 حالة بإقليم أزيلال.
وكشف المصدر ذاته" أن عدد حالات الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 27 حالة بالجهة، بعدما تم تسجيل حالة وفاة بمدينة بني ملال، فيما بلغ عدد الحالات التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي 83749 حالة.