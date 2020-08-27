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كُتّاب وآراء
تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بجهة درعة تافيلالت إلى 2134 حالة مؤكدة، وذلك بعد تسجيل 66 إصابة جديدة، وفق المعطيات الرسمية التي وفرتها المديرية الجهوية للصحة.
ويتعلق الأمر بـ30 إصابة بإقليم ورزازات، و27 إصابة بإقليم الرشيدية، و6 إصابات بإقليم تنغير، و3 حالات بإقليم زاكورة؛ فيما لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بإقليم ميدلت خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا للمعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت فقد شهدت الجهة شفاء 50 حالة، منها 29 حالة بإقليم زاكورة، و10 حالات بإقليم ورزازات، و9 حالات بإقليم ميدلت، وحالتان بإقليم الرشيدية.
وأوضحت المعطيات نفسها أن عدد الحالات الموجودة قيد العلاج بعموم الجهة بلغ ما مجموعه 505 حالات، موزعة على الأقاليم الخمسة للجهة؛ فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي ما مجموعه 58952 حالة.