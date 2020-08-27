24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2306:5413:3417:0820:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مستشفى ميداني جديد (5.00)

  2. الإبراهيمي: المغاربة ينتظرون معطيات دقيقة وشفافة حول "كورونا" (5.00)

  3. ‪مساعدون اجتماعيون يشتكون من "تعسف الصحة" (5.00)

  4. الجائحة ترفع "جحافل المتسولين" في شوارع العاصمة الاقتصادية (5.00)

  5. وهبي: "الأصالة والمعاصرة" لم يكن عاديا .. والاعتذار من شيم الكبار (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
محمد ايت حساين
الخميس 27 غشت 2020 - 22:36

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بجهة درعة تافيلالت إلى 2134 حالة مؤكدة، وذلك بعد تسجيل 66 إصابة جديدة، وفق المعطيات الرسمية التي وفرتها المديرية الجهوية للصحة.

ويتعلق الأمر بـ30 إصابة بإقليم ورزازات، و27 إصابة بإقليم الرشيدية، و6 إصابات بإقليم تنغير، و3 حالات بإقليم زاكورة؛ فيما لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بإقليم ميدلت خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا للمعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت فقد شهدت الجهة شفاء 50 حالة، منها 29 حالة بإقليم زاكورة، و10 حالات بإقليم ورزازات، و9 حالات بإقليم ميدلت، وحالتان بإقليم الرشيدية.

وأوضحت المعطيات نفسها أن عدد الحالات الموجودة قيد العلاج بعموم الجهة بلغ ما مجموعه 505 حالات، موزعة على الأقاليم الخمسة للجهة؛ فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي ما مجموعه 58952 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حسين عمري الخميس 27 غشت 2020 - 22:54
أفقر جهة في المغرب الله يحفظها بنية تحتية هشة ومستشفيات بطاقات إستيعابية محدودة..نسأل الله أن يبعد عنها الوباء وهي سائر جهات هذا البلد الغالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - سلاوي الخميس 27 غشت 2020 - 22:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يشفيهم اجمعين ويرحم موتانا جميعا...غير واحد النقطة علاش ماكتعطيوش هاد الارقام على جميع الجهات انا متتبع لهسبريس (وكتهضر)على هاد الجهة بزاف ونسيتي الجهات الأخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.