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"كورونا" يصيب "مدير الصحة" في درعة تافيلالت

"كورونا" يصيب "مدير الصحة" في درعة تافيلالت
محمد ايت حساين
الجمعة 28 غشت 2020 - 06:52

كشفت التحاليل المخبرية التي أخضع لها خالد السالمي، المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة درعة تافيلالت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن الحالة الصحية للمسؤول الجهوي للصحة مستقرة ولا تدعو إلى القلق، مشيرة إلى أنه يتابع العلاج بمنزله، ولا يعاني من أي أعراض خطيرة نتيجة إصابته بهذا الوباء.

وفي اتصال هاتفي بالمسؤول الجهوي نفسه، أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية إصابته بفيروس كورونا المستجد، موردا أن حالته الصحية عادية جدا، وأنه سيتابع البروتوكول العلاجي بمنزله، كما سيقوم بمهامه عن بعد.

وطالب المسؤول ذاته المواطنين والمواطنات بالالتزام بتوجيهات السلطات العمومية، وضرورة ارتداء الكمامات الواقية، والتباعد الاجتماعي، وتفادي التصافح والتجمهر، مشيرا إلى أن الجهة والمغرب عموما في حاجة إلى تعاون المواطنين والمواطنات لتجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية.

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