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جهة الشرق تسجل 49 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"

جهة الشرق تسجل 49 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 28 غشت 2020 - 08:53

عرفت الحالة الوبائية بجهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل ما مجموعه 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة التراكمية إلى 1101 حالة.

الإصابات الجديدة، حسب ما أفادت به المديرية الجهوية في آخر تحديث للوضعية الوبائية، همت إقليم جرسيف الذي سجّل 22 حالة، تليه عمالة وجدة-أنجاد بـ19 حالة، وإقليم الناظور الذي سجل 3 حالات، وإقليما بركان وتاوريرت بحالتين، وأخيرا إقليم جرادة الذي سجل حالة واحدة.

وارتفعت حصيلة الشفاء، في الجهة ذاتها، إلى 805 حالات، بعد تسجيل 37 حالة موزّعة بين وجدة-أنجاد بـ13 حالة، والناظور بـ11 حالة، وبركان بـ6 حالات، وتاوريرت وجرسيف وجرادة بحالتين في كل إقليم، وحالة واحدة بالدريوش.

وسجّلت عمالة وجدة- أنجاد حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس "كوفيد-19"، لترتفع حصيلة الوفيات في جهة الشرق ككل، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 23 حالة.

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