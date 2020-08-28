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كُتّاب وآراء
مصالح حفظ الصحة تحاصر قوارض درب السلطان
كثفت مصالح مجلس مدينة الدار البيضاء وموظفو مصلحة حفظ الصحة وشركة التنمية المحلية "كازا بيئة" من حملات واسعة لمحاصرة انتشار القوارض والصراصير بالأحياء الشعبية الواقعة في منطقة درب السلطان الفداء.
وقامت فرق حفظ الصحة برش المبيدات بمجاري الصرف الصحي، بعد تسجيل انتشار واسع للصراصير والفئران كان موضوع شكايات عديدة لساكنة مناطق القريعة ودرب كرلوطي وحي الفرح والبلدية.
وقال مصدر منتخب من مجلس المدينة إن جماعة الدار البيضاء وضعت برنامجا سيمكنها من معالجة أزيد من 120 ألف بالوعة لمجاري الصرف الصحي سنويا ضد الحشرات الزاحفة والقوارض.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا البرنامج سيشمل ما يزيد عن خمسة آلاف كيلومتر من مجاري الصرف الصحي في السنة.
وخصص مجلس المدينة ميزانية تقدر بملياري سنتيم، منحت لشركة "كازا بيئة"، لاقتناء المبيدات والمعدات المرافقة لها، قصد تكثيف عمليات محاربة القوارض والصراصير، إلى جانب القضاء على يرقات البعوض.