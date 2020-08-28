الوالي يقف على تدابير مواجهة "كورونا" ببني ملال

حميد رزقي من بني ملال

قام خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، مساء الخميس، بزيارة إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال قصد الاطلاع والوقوف على التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى هذه المؤسسة الاستشفائية لتنظيم عمليات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتفقد والي الجهة سير خلية التحسيس والتوعية والمواكبة الاجتماعية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وخليتي التكفل الطبي والاستتقبال والفرز للمرضى بـ"كوفيد-19"، وخلية الاستقبال وفرز الحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس.

وخلال هذه الزيارة، جرى تحديد موقع بناء المستشفى الجديد الذي تتسع طاقته الاستيعابية لـ 100 سرير، وهو المشروع الذي سينجز من طرف وزارة الصحة لتعزيز العرض الصحي بالجهة ودعم الطاقة الاستيعابية للمركز الاستشفائي الجهوي، ما سيساهم في تحسين ظروف الاستقبال والعلاج بهذه المؤسسة الاستشفائية.

وبهذه المناسبة التي تدخل في إطار الزيارات الميدانية الدورية التي يحرص على القيام بها بصفة متواصلة بهدف الاطلاع عن قرب على مدى احترام الإجراءات والتدابير المعمول بها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أعرب والي الجهة عن شكره وامتنانه للأطقم الطبية، العسكرية والمدنية، على التضحيات والمجهودات المتواصلة التي تبذلها لتقديم العلاج للمصابين بهذا الوباء الفتاك منذ ظهوره بالجهة.