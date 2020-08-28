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كُتّاب وآراء
حملة تحسيسة ضد "كوفيد-19" بمدينة امنتانوت
نظمت جمعيات المجتمع المدني بمدينة امنتانوت، بتنسيق مع السلطة المحلية، يوم الخميس، حملة تحسيسية بضرورة ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، واعتماد شروط النظافة، كإجراءات احترازية للحد من تمدد وباء"كوفيد-19".
وجابت هذه الحملة التي شاركت فيها مصالح الأمن والقوات المساعدة، وشبان ينتمون لجمعيات عدة، شوارع مدينة الجبال، والمقاهي والأسواق والسويقات التجارية، لحث المواطنين على وجوب احترام حالة الطوارئ وتحسيسهم بخطورة خرق قوانينها على صحتهم وعلى اقتصاد المدينة.
وخلال هذه الحملة التحسيسية، تم توزيع الكمامات على الفئات الهشة، ومنشورات للتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوقفت السلطة المحلية بمدينة امنتانوت، في اليوم نفسه، 9 أشخاص بسبب مخالفتهم لقانون حالة الطوارئ الصحية، وأحالتهم على مصالح الأمن لتحرير محاضر المخالفات واتخاذ المتعين في حقهم.