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جمعية للصم بطنجة تنظم "مخيم التواصل" عن بعد

جمعية للصم بطنجة تنظم "مخيم التواصل" عن بعد
هسبريس من طنجة
الجمعة 28 غشت 2020 - 11:20

تنظم جمعية التواصل للصم بطنجة، خلال الفترة ما بين 27 و31 غشت الجاري، النسخة الأولى من "مخيم التواصل"، وهو عبارة عن مخيم عن بعد يجمع الأطفال حول ورشات متنوعة وأنشطة تربوية وترفيهية.

وتشكل هذه التظاهرة، وفق المنظمين، "مناسبة لجعل الأطفال المستفيدين من نسخة هذه السنة يستمتعون بمخيم يتلاءم مع الوضعية الحالية التي تتميز بضرورة احترام التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات المختصة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد".

كما أن هذا المخيم، المنظم تحت شعار "نخيمو جميع من ديورنا"، بشراكة مع معهد غودي للتكوين واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والاتحاد المغربي لجمعيات الصم، "يشبه إلى حد كبير المخيمات الاعتيادية، على اعتبار أن الأطفال المستفيدين منه سيشاركون من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في مجموعة من الورشات والأنشطة، لا سيما ورشة تتناول موضوع منصة يوتيوب، بالإضافة إلى ورشات حول اليوغا والحساب الذهني والرسم والأشغال اليدوية".

وسيكون الأطفال المشاركون على موعد مع اكتشاف مدينة طنجة عبر القيام بجولة افتراضية بالمدينة، ومتابعة عرض فكاهي، والمشاركة في العديد من الأنشطة الرياضية دون الحاجة إلى التنقل خارج منازلهم.

وتهدف هذه التظاهرة، يقول منظموها، إلى تذكير الأطفال بأهمية المكوث في منازلهم، كما تخصص ترجمة فورية بلغة الإشارة لجميع الأنشطة المنظمة في إطار "مخيم التواصل"، من أجل إدماج الأطفال الصم ومساعدتهم على المشاركة الفعالة في جميع الورشات التي يتضمنها برنامج المخيم.

للالتحاق بمخيم التواصل يرجى النقر هنا

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