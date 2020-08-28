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كُتّاب وآراء
أغنية بسواطير وأسلحة بيضاء تثير الخوف بالعرائش
بث شبان من العرائش أغنية على موقع "يوتوب"، أثارت الخوف في نفوس من شاهدها من سكان المدينة، لأن الشبان الذين ظهروا في مقطع "الفيديو" لم يكتفوا فقط بترديد كلمات تنطوي على عبارات تهديد مرفوقة بكلمات نابية، بل كانوا يحملوا أسلحة بيضاء مختلفة، منها سواطيرَ ذات حجم كبير وسلاسل حديدية.
وظهر الشباب المشاركون في الأغنية التي تؤديها فرقة تسمى Morinking T9 وكأنهم على أهبة الدخول في غمار حرب للعصابات، إذ جهزوا أنفسهم بسواطير وسيوف من الحجم الكبير، وأشهروها أمام الكاميرا، قبل أن يقوموا بحركات تهديدية بالقتل إزاء مغنّي راب آخر بينه وبينهم نزاع.
الصراع بين الطرفين انتقل من "الكلاشات" عبر موقع يوتوب إلى أرض الواقع، إذ قال رئيس فرقة الراب العرائشية إن "خصمه" أرسل إليه عميلا كسر له زجاج سيارته، قبل أن يتوعده مع زملائه الذين ظهروا معه في "الفيديو"، بأنه "إذا كسر زجاج سيارة واحدة فهو قادر على كسر عشر سيارات".
وأثارت الأغنية خوفا لدى من شاهدها من سكان مدينة العرائش، ليس فقط لأن الشبان الذين ظهروا فيها كانوا يحملون الأسلحة البيضاء، بل لأن الأغنية صُورت على بعد بضع عشرات الأمتار من بيت عامل الإقليم.
وزادت المخاوف التي خلفتها الأغنية بعد وقوع جريمة قتل في مدينة العرائش أمس الخميس، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، قيل إنه كان في نزاع بسيط داخل الحي، قبل أن يتطور ويقُدم أحد الشباب الذين كان الضحية في نزاع معهم على سل سيف وطعنه، ليرديه قتيلا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
هناك قانون حمل الاسلحة البيضاء الذي خرج للوجود ينبغي تطبيقه في حقهم
كل ما فعلناه في هذا البلد هو جعل الأغنياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر عددًا! القانون ينطبق فقط على الفقراء ، الأغنياء ، أولئك الذين لديهم معرفة جيدة في الحكومة ، لا يخشون شيئًا! الشباب يشعرون بالملل ، الشباب لا يصوتون ، الشباب لا يهتمون ، الشباب يخافون من الدولة البوليسية ويصبحون عدوانيين ، كما لو أنهم يتخلصون من العنف المتوارث . اين الدولة ? من يدير البلاد ماذا استفدنا من تنظيم مهرجان مراكش السينمائي وأهدرنا مئات الملايين والمليارات؟ مع موازين؟
.. للوزراء أكثر من 10 ملايين شهريًا دون احتساب ما يجمعونه من اليسار إلى اليمين وفي النهاية يغادرون... ولا أحد يدعوهم للحساب! من أين لك هذا ؟ كيف تمكنت من الحصول على المليارات في حساباتك؟ كيف بدأت بشراء شقق فاخرة في أوروبا؟ اشرح لنا! ، لا شيء من هذا ممكن في هذا البلد.
في النهاية من الطبيعي أن يكون لديك هذا النوع من العنف ، الناس متعبون ، سئموا الوضع ، إنها قنبلة موقوتة
همهم الوحيد هو نهب و تكديس الثروات في الأبناك العالمية.
و ها هم أبناء الشعب ضائعون تائهون،
هؤلاء ضحايا و نتيجة لسياسات ممنهجة و مقصودة.
بدون لف و لا دوران.
و من واجب الدولة إدماجهم و توفير سبل النجاح في الحياة لهم و لكل طفل مغربي
و لكن معااامن تتكلم، لا حياة لمن تنادي
السجن المؤبد لهذه الحثالة البشرية مع الأشغال الشاقة
للذين يربطون هذه التصرفات بالتعليم، أقول أنكم خاطؤون....هناك شعوب تعيش في الأدغال و لا تعرف مدارس و لكنها على خلق عظيم و العظمة لله.