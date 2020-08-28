أغنية بسواطير وأسلحة بيضاء تثير الخوف بالعرائش

هسبريس من الرباط

بث شبان من العرائش أغنية على موقع "يوتوب"، أثارت الخوف في نفوس من شاهدها من سكان المدينة، لأن الشبان الذين ظهروا في مقطع "الفيديو" لم يكتفوا فقط بترديد كلمات تنطوي على عبارات تهديد مرفوقة بكلمات نابية، بل كانوا يحملوا أسلحة بيضاء مختلفة، منها سواطيرَ ذات حجم كبير وسلاسل حديدية.

وظهر الشباب المشاركون في الأغنية التي تؤديها فرقة تسمى Morinking T9 وكأنهم على أهبة الدخول في غمار حرب للعصابات، إذ جهزوا أنفسهم بسواطير وسيوف من الحجم الكبير، وأشهروها أمام الكاميرا، قبل أن يقوموا بحركات تهديدية بالقتل إزاء مغنّي راب آخر بينه وبينهم نزاع.

الصراع بين الطرفين انتقل من "الكلاشات" عبر موقع يوتوب إلى أرض الواقع، إذ قال رئيس فرقة الراب العرائشية إن "خصمه" أرسل إليه عميلا كسر له زجاج سيارته، قبل أن يتوعده مع زملائه الذين ظهروا معه في "الفيديو"، بأنه "إذا كسر زجاج سيارة واحدة فهو قادر على كسر عشر سيارات".

وأثارت الأغنية خوفا لدى من شاهدها من سكان مدينة العرائش، ليس فقط لأن الشبان الذين ظهروا فيها كانوا يحملون الأسلحة البيضاء، بل لأن الأغنية صُورت على بعد بضع عشرات الأمتار من بيت عامل الإقليم.

وزادت المخاوف التي خلفتها الأغنية بعد وقوع جريمة قتل في مدينة العرائش أمس الخميس، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، قيل إنه كان في نزاع بسيط داخل الحي، قبل أن يتطور ويقُدم أحد الشباب الذين كان الضحية في نزاع معهم على سل سيف وطعنه، ليرديه قتيلا.