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الرئيسية | جهات | أغنية بسواطير وأسلحة بيضاء تثير الخوف بالعرائش

أغنية بسواطير وأسلحة بيضاء تثير الخوف بالعرائش

أغنية بسواطير وأسلحة بيضاء تثير الخوف بالعرائش
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 غشت 2020 - 12:25

بث شبان من العرائش أغنية على موقع "يوتوب"، أثارت الخوف في نفوس من شاهدها من سكان المدينة، لأن الشبان الذين ظهروا في مقطع "الفيديو" لم يكتفوا فقط بترديد كلمات تنطوي على عبارات تهديد مرفوقة بكلمات نابية، بل كانوا يحملوا أسلحة بيضاء مختلفة، منها سواطيرَ ذات حجم كبير وسلاسل حديدية.

وظهر الشباب المشاركون في الأغنية التي تؤديها فرقة تسمى Morinking T9 وكأنهم على أهبة الدخول في غمار حرب للعصابات، إذ جهزوا أنفسهم بسواطير وسيوف من الحجم الكبير، وأشهروها أمام الكاميرا، قبل أن يقوموا بحركات تهديدية بالقتل إزاء مغنّي راب آخر بينه وبينهم نزاع.

الصراع بين الطرفين انتقل من "الكلاشات" عبر موقع يوتوب إلى أرض الواقع، إذ قال رئيس فرقة الراب العرائشية إن "خصمه" أرسل إليه عميلا كسر له زجاج سيارته، قبل أن يتوعده مع زملائه الذين ظهروا معه في "الفيديو"، بأنه "إذا كسر زجاج سيارة واحدة فهو قادر على كسر عشر سيارات".

وأثارت الأغنية خوفا لدى من شاهدها من سكان مدينة العرائش، ليس فقط لأن الشبان الذين ظهروا فيها كانوا يحملون الأسلحة البيضاء، بل لأن الأغنية صُورت على بعد بضع عشرات الأمتار من بيت عامل الإقليم.

وزادت المخاوف التي خلفتها الأغنية بعد وقوع جريمة قتل في مدينة العرائش أمس الخميس، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، قيل إنه كان في نزاع بسيط داخل الحي، قبل أن يتطور ويقُدم أحد الشباب الذين كان الضحية في نزاع معهم على سل سيف وطعنه، ليرديه قتيلا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - skimo الجمعة 28 غشت 2020 - 12:35
نحن في الطريق الصحيح حكومة و شعبا نحو الهاوية...غادين ف الخسران
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78
2 - مواطن من المغرب الجمعة 28 غشت 2020 - 12:37
عندما خرج الناس في طنجة مكبرين وسائلين الله أن يرفع هذا الوباء قامت قيامة الملحدين في كل المنابر الوطنية والعربية منددة. أما هؤلاء فلن يسائلهم أحد
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7
3 - المعقول الجمعة 28 غشت 2020 - 12:38
يجب على السلطات التحرك بسرعة خاطفة والقبض على هؤلاء الطائشين الذين روعوا أمن المواطنين في العرائش
هناك قانون حمل الاسلحة البيضاء الذي خرج للوجود ينبغي تطبيقه في حقهم
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91
4 - o.z. الجمعة 28 غشت 2020 - 12:40
هذا حصاد سياسية التربية و التعليم و الآتي سيكون أعظم و أخطر.
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68
5 - الخبز الحافي الجمعة 28 غشت 2020 - 12:42
عبادة الشيطان بدئو في نشر شيطنتهم يجب محاربتهم اللهم إحفظ شباب المغرب
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57
6 - SAMIR الجمعة 28 غشت 2020 - 12:44
نتيجه حتميه لعقليه بائده ولد او رمي للزنقه بدون تعليم و بدون تربيه اخلاقيه.
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63
7 - المدكوري الجمعة 28 غشت 2020 - 12:46
حسبي الله ونعم الوكيل واش هاد الناس متيخافوش من الأمن حنا في مكناس وخصوصا حي أكدال و القصبة عدنا اكتر من كده بكتير زايد تجارة المخدرات بجميع انواعها واشكالها تباع في الحي وبالتالي فإن هذا يشير إلى غياب الأمن
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41
8 - Amine الجمعة 28 غشت 2020 - 12:48
عقوبة الإعدام لم تلغ وإنما انتقلت فأصبح المجرم له حق إعدام الغير بلا حسيب ولا رقيب. أما الضحية فسرعان ما يلتقي أهله بالقاتل حرا طليقا بعد بضع سنين من السجن المؤدى عنه مأكلا ومشربا وملبسا ورياضة ووو، كل هذا من أموال الأبرياء. فهم تسطا
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18
9 - محمد الجمعة 28 غشت 2020 - 12:49
الفوضى بالعلالي. شباب جاهل و مراهق لا يعرف معنى للحياة. يجب جمع هوءلاء و عزلهم في غابة بدون اكل و لا شرب. ماداموا يفضلون الحياة البدائية. على السلطات انزال اقصى العقوبات على هده النمادج التي تقف امام عجلة تنمية البلد.
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14
10 - مواطن الجمعة 28 غشت 2020 - 12:53
انتاج السياسة التعليمية وتاطير سياسة وزارتي الثفافة والشباب والرياضة و رعاية الحكومة
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9
11 - Marroki الجمعة 28 غشت 2020 - 12:55
نطالب سي الحموشي بالقبض على هاته الفرقة ، لم نشاهد يوما فرقة موسيقية تحمل السيوف و لو في الدول التي تعاني مشكلة الإجرام و خاصة بأمريكا الجنوبية.
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10
12 - amine الجمعة 28 غشت 2020 - 12:59
لا تعليم ولا مدرسة ولا صحة ولا متابعة ولا استراتيجية للأشخاص الذين يعيشون في أحياء فقيرة ، فالبلد مثل البغل ، مع الحجاب على عينيه يمضي في ضباب كامل.
كل ما فعلناه في هذا البلد هو جعل الأغنياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر عددًا! القانون ينطبق فقط على الفقراء ، الأغنياء ، أولئك الذين لديهم معرفة جيدة في الحكومة ، لا يخشون شيئًا! الشباب يشعرون بالملل ، الشباب لا يصوتون ، الشباب لا يهتمون ، الشباب يخافون من الدولة البوليسية ويصبحون عدوانيين ، كما لو أنهم يتخلصون من العنف المتوارث . اين الدولة ? من يدير البلاد ماذا استفدنا من تنظيم مهرجان مراكش السينمائي وأهدرنا مئات الملايين والمليارات؟ مع موازين؟
.. للوزراء أكثر من 10 ملايين شهريًا دون احتساب ما يجمعونه من اليسار إلى اليمين وفي النهاية يغادرون... ولا أحد يدعوهم للحساب! من أين لك هذا ؟ كيف تمكنت من الحصول على المليارات في حساباتك؟ كيف بدأت بشراء شقق فاخرة في أوروبا؟ اشرح لنا! ، لا شيء من هذا ممكن في هذا البلد.

في النهاية من الطبيعي أن يكون لديك هذا النوع من العنف ، الناس متعبون ، سئموا الوضع ، إنها قنبلة موقوتة
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13 - مغربي الجمعة 28 غشت 2020 - 13:01
لك الله ايها الوطن الحبيب ما هدا الدي نشاهده ونقرأه من المسؤولين عما يجري قرأت ان سكان العراءش اصابهم الهلع والخوف ليسوا العراءشين وحدهم كل من شاهد هدا الجرم داخل الوطن وحتى خارجه الا ويحس بالخطر ويحسب الف حساب اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض واجعل هدا البلد آمنا مطمءنا
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3
14 - Hassan temara الجمعة 28 غشت 2020 - 13:01
ولماذا لم يفتح معتقل تازمامارت من جديد لإيواء هؤلاء الأوغاد؟! لقد بلغت الفوضى أوجها وانعدم الخوف من نفوسهم لأن السجن لم يعد يخيفهم لكونه أقامة فاخرة بها جميع متطلباتهم مقارنة مع المفهوم القديم للسجن. يسمونها أهل الوقت الحالي بإصلاحية في حين هؤلاء النماذج غير قابلين للإصلاح فإذن يستحقون سجن العذاب.
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15 - ميلود الجمعة 28 غشت 2020 - 13:02
المسؤول عن كل هذا هو من ينهب ثروات البلاد و ترك المغاربة بدون تعليم و لا تربية و لا شغل و لا عمل و لا هوايات لائقة و لا بنية تحتية و لا لا لا.
همهم الوحيد هو نهب و تكديس الثروات في الأبناك العالمية.
و ها هم أبناء الشعب ضائعون تائهون،
هؤلاء ضحايا و نتيجة لسياسات ممنهجة و مقصودة.
بدون لف و لا دوران.
و من واجب الدولة إدماجهم و توفير سبل النجاح في الحياة لهم و لكل طفل مغربي
و لكن معااامن تتكلم، لا حياة لمن تنادي
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16 - سليمان الجمعة 28 غشت 2020 - 13:03
نتيجة سنوات من ستوديو 2Mو لاللهم العروسة و كاميرا مكشوفة. ....
السجن المؤبد لهذه الحثالة البشرية مع الأشغال الشاقة
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17 - عبده/ الرباط الجمعة 28 غشت 2020 - 13:06
و هل تظنون أن هؤلاء سينجون من قبضة الأمن إن لم يكن قد تم إلقاء القبض عليهم فعلا ؟؟؟؟
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18 - تيط بقبقة الجمعة 28 غشت 2020 - 13:12
الله يرحم الحسن الثاني و البصري.
للذين يربطون هذه التصرفات بالتعليم، أقول أنكم خاطؤون....هناك شعوب تعيش في الأدغال و لا تعرف مدارس و لكنها على خلق عظيم و العظمة لله.
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19 - اللهم استرنا بسترك الجميل الجمعة 28 غشت 2020 - 13:18
هؤلاء الشباب الحليقي الرؤوس بطريقة تشمئز لها الأنفس تجعل رؤوسهم تشبه فاكهة ألْجِنْ لا يبشرون بخير بعد هذا المشهد المدجج بالاسلحة ماذا يُنتظر منهم من خير إلاّ التشرميل .
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