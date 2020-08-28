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كُتّاب وآراء
البناء العشوائي في مراكز الصيد يطيح برجل سلطة
نتيجة الانتشار الكبير للبناء العشوائي بمراكز الصيد الموجودة ضواحي مدينة الداخلة، وذلك خلال فترة الحجر الصحي، إذ انشغلت السلطات المحلية بتدابير محاربة الوباء، قام والي الجهة لامين بنعمر، مرفوقا بلجنة مكلفة بالتعمير، بزيارة مفاجئة إلى قرية الصيد "إمطلان"، شمال المدينة ذاتها، حيث تم الوقوف على مجموعة من الخروقات وتفشي ظاهرة البناء غير القانوني.
وأعطى والي جهة الداخلة تعليماته بهدم كل المباني غير القانونية التي تم تشييدها بمركز الصيد "إمطلان"، كما أعفى خليفة القائد المكلف بتسيير قرية الصيد المذكورة من مهامه، مشددا على ضرورة عدم التساهل مع هذا النوع من الممارسات.
وفي الصدد ذاته أعطى لامين بنعمر تعليماته بهدم بناء غير قانوني بمنطقة "لغريد"، أو ما تعرف بـ"لادين بلونش".
وتشمل هذه الحملة جميع مراكز الصيد والقرى المتاخمة لمدينة الداخلة؛ وذلك حرصا من السلطات الولائية على التقيد بالقوانين المعمول بها ومحاسبة مخالفيها.