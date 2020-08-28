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الرئيسية | جهات | البناء العشوائي في مراكز الصيد يطيح برجل سلطة

البناء العشوائي في مراكز الصيد يطيح برجل سلطة

البناء العشوائي في مراكز الصيد يطيح برجل سلطة
هسبريس من الداخلة
الجمعة 28 غشت 2020 - 14:20

نتيجة الانتشار الكبير للبناء العشوائي بمراكز الصيد الموجودة ضواحي مدينة الداخلة، وذلك خلال فترة الحجر الصحي، إذ انشغلت السلطات المحلية بتدابير محاربة الوباء، قام والي الجهة لامين بنعمر، مرفوقا بلجنة مكلفة بالتعمير، بزيارة مفاجئة إلى قرية الصيد "إمطلان"، شمال المدينة ذاتها، حيث تم الوقوف على مجموعة من الخروقات وتفشي ظاهرة البناء غير القانوني.

وأعطى والي جهة الداخلة تعليماته بهدم كل المباني غير القانونية التي تم تشييدها بمركز الصيد "إمطلان"، كما أعفى خليفة القائد المكلف بتسيير قرية الصيد المذكورة من مهامه، مشددا على ضرورة عدم التساهل مع هذا النوع من الممارسات.

وفي الصدد ذاته أعطى لامين بنعمر تعليماته بهدم بناء غير قانوني بمنطقة "لغريد"، أو ما تعرف بـ"لادين بلونش".

وتشمل هذه الحملة جميع مراكز الصيد والقرى المتاخمة لمدينة الداخلة؛ وذلك حرصا من السلطات الولائية على التقيد بالقوانين المعمول بها ومحاسبة مخالفيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سعيد الجمعة 28 غشت 2020 - 14:34
في هذه الظروف ديال كورونا أكثرية ديال الناس ابناو وباتفاق مع المقدميين لماذا هذا العون بالضبط
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2 - skay الجمعة 28 غشت 2020 - 14:37
الله اكثر من مثال هذ المسؤول فلو كان مثله في جل بقاع المغرب لعرف كل واحد مكانه وماله وما عليه للاسف الطمع والشجع واللامسؤولية وانعدام الظمير والتفكير غير فمصلحة الفرد بعيدا عن المصلحة العامة فشكرا لكل نغربي وطني متفاني في عمله بظمير حي وحس المسؤولية
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3 - stop الجمعة 28 غشت 2020 - 14:42
في المحمدية البني فوق الرملة ل villas وكلشي ساكت بسبب مليونيرات العقار لي تبنيو فين مابغاو
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