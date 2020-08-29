هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هسبريس من الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، انخفاضا ملموسا لدرجات الحرارة فوق معظم مناطق البلاد، مع طقس دائما حار شيئا ما داخل الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي.

وستتشكل كالعادة سحب منخفضة كثيفة مع كتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى وأيضا على سواحل البحر الأبيض المتوسط أحيانا، فضلا عن تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية.

عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية كثيفة بالأقاليم الجنوبية، وزوابع من الرياح القوية بعض الشيء إلى محليا قوية بالأقاليم الجنوبية، والسواحل الوسطى، والجنوب الشرقي، والواجهة المتوسطية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و34 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وشرق وداخل الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، وما بين 23 و28 درجة شمال المنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الوسطى، وهضاب الفوسفاط، والسفوح الجنوبية الشرقية وبغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بالسهول الشمالية، والشمال-الغربي وبالقرب من السواحل، وجنوب المنطقة الشرقية، ووالماس، والريف، والأطلس المتوسط، والأطلس الصغير. وستكون ما بين 14 و19 درجة بالأطلس الكبير.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 39 و44 درجة بأقصى جنوب وجنوب شرق البلاد، وما بين 33 و38 درجة بالمنطقة الشرقية داخل الأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسهول الغربية للأطلس وهضاب الفوسفاط، وما بين 30 و35 درجة بالسايس، ووالماس، والسهو ل الأطلسية وشرق الساحل المتوسطي، وما بين 24 و30 درجة بكل من المرتفعات وقرب السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.