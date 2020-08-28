الأمن ينفي هجوم عصابة على سكان دوار الحاجب

إبراهيم مغراوي من مراكش

نفت مصادر أمنية بجماعة أوريكة بإقليم الحوز أن تكون أسباب احتجاج سكان دوار الحاجب بالجماعة ذاتها، يوم الأربعاء الماضي، مرتبطة بدوافع أمنية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة أوريكة لم يتوصل بأي شكاية حول ما وصف بـ"هجوم عصابة مسلحة على ساكنة دوار الحاجب".

وأكدت المصادر نفسها أن الدوريات الأمنية تم تكثيفها، كما تم تعزيز المركز بدركيين، لردع الخارجين عن القانون، مستدلة بتقديم ملفين للقضاء خلال شهر غشت حول اعتداءات متنوعة.

ونفت المصادر ذاتها تعرض دوار الحاجب لهجوم عصابة مسلحة يوم الثلاثاء، أو الاعتداء على بعض سكانه بالضرب بواسطة سيوف وسكاكين وسلبهم ما بحوزتهم.

يذكر أن دوار الحاجب يعتبر من أكبر التجمعات السكنية بجماعة أوريكة، بسبب الهجرة المعاكسة من المدينة إلى القرية؛ ويشار إلى أن سكانه يعانون من مشاكل عدة من قبيل ندرة ماء الشرب.