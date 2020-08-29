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الرئيسية | جهات | اجتماع يناقش وضعية الموارد المائية بسوس ماسة

اجتماع يناقش وضعية الموارد المائية بسوس ماسة

اجتماع يناقش وضعية الموارد المائية بسوس ماسة
هسبريس من الرباط
السبت 29 غشت 2020 - 10:30

ترأس أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير، اجتماعا عن بعد للجنة الجهوية للماء لجهة سوس ماسة، للتداول حول وضعية الموارد المائية في الجهة.

الاجتماع تطرق لتزويد منطقة "الكردان" الفلاحية المتخصصة في إنتاج الحوامض بإقليم تارودانت بمياه السقي، ولقضايا تهم تزويد منطقة أكادير الكبير (عمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول) وبقية أقاليم الجهة بالماء الشروب، علاوة عن دراسة بعض الإشكالات المرتبطة بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، وملاعب الغولف.

وقد عرف هذا الاجتماع مشاركة كل من عمال الجهة، ورئيس الجهة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجهوي، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، والمدير الجهوي للتجهيز، ومديري وكالة الحوض المائي والفلاحة والوكالة المستقلة متعددة الخدمات بأكادير.

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