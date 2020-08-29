جمعويون يطالبون بمركز امتحان في مدينة البروج

إبراهيم الحافظون من سطات

طالب عدد من الجمعويين والمنتخبين بإحداث مركز امتحان بدائرة البروج للطلبة الجامعيين المترشحين لامتحانات الدورة الربيعية المبرمجة في السابع من شتنبر المقبل، استحضارا لسلامتهم وصحتهم في ظل الظروف الاستثنائية المتسمة بتفشي مرض "كوفيد-19"، وعلى غرار باقي الدوائر والمدن كسطات وابن أحمد وبرشيد وخريبكة والجديدة وسيدي بنور.

عبد الفتاح حميلي، فاعل جمعوي بدائرة البروج، قال في تصريح لهسبريس إن عدم إدراج مركز البروج ضمن لائحة مراكز الامتحانات المقبلة التي ستنظمها جامعة الحسن الأول بسطات، أثار غضبا عارما من قبل عدد من الآباء والجمعويين والمنتخبين بدائرة بني مسكين، التي تضمّ 12 جماعة ترابية وبلدية واحدة، وطالب باستدراك الأمر قبل تاريخ الامتحانات، خاصة بعد دخول منتخبين على الخط.

من جهته، أفاد مصطفى القاسمي، رئيس المجلس الإقليمي سطات، في تصريح لهسبريس، بأنه اتصل برئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، وأخبرها بوجود أكثر من ألف طالب وطالبة، وعبّر عن استعداده لحصر لائحة للطلبة المنتمين لـ12 جماعة ترابية ومركز بلدي بدائرة البروج، واستغرب عدم علمها بذلك، متسائلا عن غياب مركز امتحان بدائرة البروج كباقي دوائر سطات.

وتأسف القاسمي لعدم إشراك المجلس الإقليمي للإدلاء برأيه في موضوع إحداث مراكز للامتحانات بالإقليم، قائلا: "للأسف، الجامعة تشركنا في المشاريع التي تحتاج الجانب المادي والمالي، في حين لا يتمّ ذلك في الشؤون التي تهم الطلبة بطريقة مباشرة، مع احترامي للتخصصات الإدارية".

وأكّد ممثل المجلس الإقليمي لسطات صعوبة التنقل التي سيلاقيها الطلبة والطالبات من البروج التي تبعد بـ120 كلم عن مركز سطات، في ظل الحالة الاستثنائية للنقل التي فرضتها جائحة "كورونا"، رغم تطوّع بعض الجماعات الترابية، بتنسيق مع جمعيات النقل المدرسي، لتوفير وسائل النقل.

وأشار القاسمي إلى أنه اقترح على رئيسة الجامعة إحداث مراكز جامعية على مستوى دوائر إقليم سطات الذي يمثلّه، المتضمّنة لدائرة سطات وابن أحمد والبروج، إلاّ أنها علّلت عدم سيرها على هذا التوجّه بوجود دوائر أخرى بخريبكة وأبي الجعد ووادي زم والفقية بن صالح.

نجيب الحجوي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات، أوضح في اتصال هاتفي بهسبريس أن المعيار الأساس الذي اعتمد في تحديد مراكز امتحانات الدورة الربيعية المحدّدة في شتنبر القادم، يتمثل في عدد المترشحين الذي يجب أن يصل ألف مترشح ومترشحة فما فوق، نافيا اعتماد معيار المسافة لإحداث مركز امتحان بهذه المدينة أو تلك الدائرة الترابية.

وأضاف الحجيوي أن الطلبة المنتمين لدائرة البروج بإمكانهم التعبير عن رغباتهم في تحديد مركز الامتحان المناسب لهم ، سواء بمدينة ابن أحمد أو سطات، وسيتمّ أخذ ذلك بعين الاعتبار.

وأشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى إحداث ستة مراكز للقرب على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، لاجتياز طلبة الإجازة الأساسية امتحانات الدورة الربيعية المبرمجة في السابع من شتنبر المقبل، استحضارا لسلامتهم وصحتهم في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة "كوفيد-19".

وحصر عميد كلّية الحقوق والاقتصاد بجامعة الحسن الأول بسطات عدد مراكز امتحانات السداسي السادس والرابع والثاني للدورة الربيعية في ستة مراكز، ويتعلّق الأمر بمركز سطات وبرشيد وخريبكة وابن أحمد والجديدة وسيدي بنور.