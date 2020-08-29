8 حالات ترفع إصابات "كورونا" في مليلية المحتلة

عبد الكريم هرواش من الناظور

بلغت الحصيلة التّراكمية لفيروس كورونا المستجدّ بمدينة مليلية المحتلّة، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 300 حالة.

وسجّلت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للصحّة، الجمعة، 8 حالات جديدة مصابة بـ"كوفيد-19" من أصل 164 اختبارًا تشخيصيا.

وحسب المصدر ذاته، فإن مجموع الحالات النشطة بلغ 145، منها 4 حالات تتلقّى العلاجَ بالمستشفى الإقليمي "كومركال"، فيما أُدخِلت حالة واحدة إلى وحدة العناية المركّزة.