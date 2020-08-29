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8 حالات ترفع إصابات "كورونا" في مليلية المحتلة
السبت 29 غشت 2020 - 05:55
بلغت الحصيلة التّراكمية لفيروس كورونا المستجدّ بمدينة مليلية المحتلّة، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 300 حالة.
وسجّلت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للصحّة، الجمعة، 8 حالات جديدة مصابة بـ"كوفيد-19" من أصل 164 اختبارًا تشخيصيا.
وحسب المصدر ذاته، فإن مجموع الحالات النشطة بلغ 145، منها 4 حالات تتلقّى العلاجَ بالمستشفى الإقليمي "كومركال"، فيما أُدخِلت حالة واحدة إلى وحدة العناية المركّزة.