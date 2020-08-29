التحسيس بخطورة "كورونا" يتواصل في تارودانت

هسبريس من الرباط

في إطار المبادرات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعموم التراب الوطني، تتواصل في العديد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم تارودانت عملية توزيع الكمامات المجانية على عموم الساكنة المحلية.

وبالموازاة مع ذلك، تنظم حملات تشرح الطريقة السليمة لاستعمال الكمامات، وأهمية مراعاة التباعد الجسدي والاستعمال المتواصل للمعقمات، وغيرها من تدابير الوقاية من "كوفيد-19".

وشارك في هذه الحملات ممثلون عن السلطة المحلية، ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، والمنتخبون، وممثلون عن هيئات المجتمع المدني.

وشملت هذه الحملات على وجه الخصوص الجماعات الترابية "أسكاون"، و"أوزيوة"، و"إكلي"، و"سيدي بورجا"، و"إداوكيلال"، و"لمهارة".