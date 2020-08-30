24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حملة أمنية توقع مروّجي مفرقعات في مدينة سطات (5.00)

  2. 52 يمنيّا ينالون شهادة الدكتوراه من جامعات المغرب (5.00)

  3. كتاب جديد يستعرض "تأثير الحراك الشعبي بالريف" (5.00)

  4. الارتشاء يتسبب في حبس عون سلطة بآيت ملول (5.00)

  5. جمعويون يطالبون بمركز امتحان في مدينة البروج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | حملات تروم توعية ساكنة إكنيون بخطورة "كورونا"

حملات تروم توعية ساكنة إكنيون بخطورة "كورونا"

حملات تروم توعية ساكنة إكنيون بخطورة "كورونا"
هسبريس من تنغير
الأحد 30 غشت 2020 - 00:44

أمام تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة، بعد عيد الأضحى، بعدد من مناطق إقليم تنغير، قررت السلطة المحلية بقيادة إكنيون تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية بعدد من المناطق التابعة لها لمحاصرة الوباء.

وحرصا منها على مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت السلطة المحلية بقيادة إكنيون، إلى جانب عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة وبتنسيق مع فعاليات مدنية ومتطوعين، بحملات تعبوية شاملة حول خطورة وتداعيات عدم الالتزام بقواعد وإجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس التاجي.

وتندرج هذه العملية التحسيسية والتوعوية في سياق المساعي التي تبذلها السلطات الإقليمية، في شخص عامل الإقليم وأعضاء لجنة اليقظة، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وتحسيس الساكنة بأهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفق إفادة مسؤول محلي لهسبريس.

وأضاف المسؤول عينه "أن هذه الحملات تروم تحذير المواطنين والمواطنات من التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة تفاديا لارتفاع عدد المصابين بالإقليم"، مشيرا إلى أن "الوضع الصحي الحالي يستدعي بذل المزيد من الجهود على مستوى التوعية والتحسيس، وزجر كل من ثبت أنه تهاون في تطبيق الإجراءات".

وعرفت الحملة توزيع كمامات مجانا على المواطنين والمواطنات، مع إطلاق نداءات عبر مكبر الصوت تدعو إلى التشبث بالقواعد الأساسية للوقاية من الفيروس، المتمثلة في ارتداء الكمامات واحترام مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي، وتفادي الأماكن المزدحمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.