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"فيدرالية النقل السياحي" تعلق الإضراب المفتوح

"فيدرالية النقل السياحي" تعلق الإضراب المفتوح
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 29 غشت 2020 - 02:09

قررت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تعليق الإضراب المفتوح عن العمل الذي سبق أن أعلنت عنه إلى ما بعد منتصف الشهر المقبل، امتثالا لما تضمنه الخطاب الملكي بخصوص التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.

ويأتي هذا القرار تجاوبا مع الحوارات التي تمت مباشرتها مع جميع الولاة والعمال، ومساهمة من الفدرالية في إيجاد حلول سريعة لإنقاذ القطاع عبر تقاريرها المرفوعة إلى الجهات المركزية، ولإعطاء فرصة جديدة للمسؤولين المركزيين من أجل فتح حوار جاد ومسؤول.

ويطالب المحتجون بتعليق سداد القروض البنكية إلى حين انتعاش القطاع، وإدماج المهنيين المتوقفين عن العمل قبل شهر فبراير، وتوقيف التأمين الذي تحتكره شركتان فقط حتى عودة النشاط، وإعادة النظر في تعريفته المرتفعة.

وعبرت الفيدرالية عن تشبثها بإعداد عقد برنامج خاص بالنقل السياحي، وتعليق العمل بالقرار رقم 3975.19 الصادر في 12 دجنبر 2019 بالجريدة الرسمية، لأن الظرفية الجديدة للقطاع تحتاج إلى جهود جماعية، وإدراج جميع التغييرات في عقد برنامج خاص بالنقل السياحي يتماشى مع الوضعية الجديدة للقطاع والعاملين به.

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