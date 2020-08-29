عمالة مراكش تمنع طقوس الاحتفال بأيام عاشوراء‎

إبراهيم مغراوي من مراكش

قررت عمالة مراكش منع الطقوس الاحتفالية بمناسبة أيام عاشوراء 1442 على مستوى المجال الترابي للإقليم، تماشيا مع التدابير الاحترازية الرامية إلى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

ونص هذا القرار العاملي على منع جميع المظاهر والطقوس الاحتفالية التي تنظم بمناسبة أيام عاشوراء 1442 على مستوى تراب عمالة مراكش، بما في ذلك إقامة طقوس "الشعالة"، وزيارة المقابر، وحلقات الغناء والطرب والأهازيج الشعبية بالأحياء السكنية، والتجمعات، سواء من طرف البالغين أو الأطفال.

وتم منع استعمال المفرقعات وما يشابهها، وكل التجمعات أو الأنشطة التي تدخل في إطار الاحتفال بهذه المناسبة أو المرتبطة بها. وبهذه المناسبة، جددت السلطة الإقليمية دعوتها ساكنة عمالة مراكش إلى الالتزام الفردي والجماعي بقواعد الوقاية، وتفادي التجمعات والخروج المستمر من المنازل إلا للضرورة.

يذكر أن عمليات التوعية من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني، تتواصل بكثافة للتحسيس بخطورة التراخي في احترام التدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد19.

ويشار إلى أن المصالح المعنية المختصة تجندت لزجر المخالفات، خاصة مع تسجيل بعض السلوكيات المرتبطة بالطقوس الاحتفالية بمناسبة أيام عاشوراء، والمخالفة للتدابير الاحترازية التي ينبغي احترامها، في ظل حالة الطوارئ الصحية المفروضة ببلادنا، مع ما يمثله ذلك من خطر.