جهة فاس تحصي 6 وفيات و159 مصابا بكورونا

رشيد الكويرتي من فاس

أودت جائحة كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحياة 6 أشخاص بجهة فاس مكناس، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للوفيات جراء "كوفيد-19"، على صعيد الجهة، إلى 165 حالة وفاة.

ووفق ما أعلنته المديرية الجهوية للصحة، عند الساعة السادسة مساء من الجمعة، أحصت مدينة فاس 4 وفيات إضافية، بينما سُجلت حالة وفاة جديدة بتازة وأخرى بصفرو.

وفي ما يتعلق بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أوردت المديرية الجهوية للصحة أنه تم، خلال الفترة المذكورة، تسجيل 159 إصابة مؤكدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالوباء بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 8762 حالة مؤكدة.

وتوزعت الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس على فاس بـ79 حالة، ومكناس بـ37 حالة، وتازة بـ16 حالة، وإفران بـ13 حالة، وبولمان وصفرو بـ11 حالة بكل منهما، وتاونات بـ3 حالات، ومولاي يعقوب بحالتين، بينما سلم إقليم الحاجب من تسجيل أي حالة إصابة جديدة.

وبخصوص حالات التعافي من وباء "كوفيد-19" فقد قفزت الحصيلة الإجمالية بجهة فاس مكناس إلى 7245 حالة، وذلك عقب تماثل 186 مصابا، إبان الفترة المذكورة، للشفاء التام من الفيروس.

وأصبح يوجد، وفق البيانات الرسمية، رهن العلاج من الإصابة من فيروس كورونا المستجد، بعموم جهة فاس مكناس، ما مجموعه 1352 حالة.