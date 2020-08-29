24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5613:3317:0620:0221:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شركات التأمين تثير الجدل بقرار حول "توحيد خلوص حوادث السير" (5.00)

  2. طبيبة مغربية ترصد مخلفات فيروس "كورونا" على جسم الإنسان‬ (5.00)

  3. إغلاق محلات يثير تذمر تجار "القصبة" ببني ملال (3.00)

  4. منظمة: التعليم الحضوري بـ"بروتوكول صارم" يضمن تكافؤ الفرص (1.00)

  5. "الدقة المراكشية" تسقط 4 شبان في يد الشرطة (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | عدد المتعافين من "كورونا" يرتفع في جهة بني ملال

عدد المتعافين من "كورونا" يرتفع في جهة بني ملال

عدد المتعافين من "كورونا" يرتفع في جهة بني ملال
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
السبت 29 غشت 2020 - 03:35

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، الجمعة، تسجيل 95 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة 2569 حالة.

وسجلت المديرية ذاتها ارتفاعا ملحوظا في عدد المتعافين من وباء كورونا كوفيد19، إذ بلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 1605 حالات، بعد شفاء 118 حالة، منها 57 حالة بإقليم بني ملال، و11 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و28 حالة بإقليم خريبكة، و21 حالة بإقليم خنيفرة، وحالة واحدة بإقليم أزيلال.

وحسب المعطيات التي توفرها المديرية الجهوية للصحة فقد تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 30 حالة جديدة بإقليم أزيلال، و18 بإقليم بني ملال، و32 بإقليم خريبكة، و6 حالات بإقليم خنيفرة، و9 حالات بإقليم الفقيه بن صالح.

وأضافت الجهة ذاتها أن عدد الحالات النشطة بالجهة بلغ إلى حدود الساعة السادسة من مساء الجمعة 935 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي 84679 حالة؛ أما عدد حالات الوفاة بالفيروس فاستقر في 27 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.