عدد المتعافين من "كورونا" يرتفع في جهة بني ملال

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، الجمعة، تسجيل 95 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة 2569 حالة.

وسجلت المديرية ذاتها ارتفاعا ملحوظا في عدد المتعافين من وباء كورونا كوفيد19، إذ بلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 1605 حالات، بعد شفاء 118 حالة، منها 57 حالة بإقليم بني ملال، و11 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و28 حالة بإقليم خريبكة، و21 حالة بإقليم خنيفرة، وحالة واحدة بإقليم أزيلال.

وحسب المعطيات التي توفرها المديرية الجهوية للصحة فقد تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 30 حالة جديدة بإقليم أزيلال، و18 بإقليم بني ملال، و32 بإقليم خريبكة، و6 حالات بإقليم خنيفرة، و9 حالات بإقليم الفقيه بن صالح.

وأضافت الجهة ذاتها أن عدد الحالات النشطة بالجهة بلغ إلى حدود الساعة السادسة من مساء الجمعة 935 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي 84679 حالة؛ أما عدد حالات الوفاة بالفيروس فاستقر في 27 حالة.