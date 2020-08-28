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سبتة المحتلة تسجل خامس وفاة بجائحة "كورونا"

سبتة المحتلة تسجل خامس وفاة بجائحة "كورونا"
جمال سماحي من تطوان
الجمعة 28 غشت 2020 - 21:15

أعلنت الهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة المحتلة، والمندوبية المحلية للمعهد الوطني للإدارة الصحية، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، ما رفع عدد ضحايا الوباء بالمدينة إلى 5 حالات منذ بداية الجائحة.

ووفق المعطيات الرسمية التي أعلنتها السلطات الصحية بثغر سبتة فإن المتوفاة كانت ترقد بغرفة العزل الطبي بقسم الطوارئ في المستشفى الجامعي للمدينة، تحت الملاحظة الطبية، مشيرة إلى أنها فارقت الحياة صباح الجمعة.

وبلغت الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بكوفيد-19 بالمدينة السليبة 315 حالة مؤكدة منذ ظهر الوباء بها مارس الماضي، من ضمنها 235 حالة تماثلت للشفاء، في وقت وصلت عدد الحالات النشطة إلى 75 مصابا، يشكلون 80 في المائة من 12 مجموعة عائلية انتشر بينها المرض.

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