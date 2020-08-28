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أطر العدل يخضعون لكشوفات كورونا بمدينة أكادير‬

أطر العدل يخضعون لكشوفات كورونا بمدينة أكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 28 غشت 2020 - 23:56

انطلقت بمركز الاصطياف لموظفي وقضاة وزارة العدل بمدينة أكادير عملية أخذ عينات القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط العائدين من الرخص الإدارية، لإجراء التحاليل المخبرية PCR الخاصة بالكشف عن فيروس "كوفيد_19".

ويستفيد من الكشوفات المخبرية جميع قضاة وموظفي قطاع العدل التابعين للدائرة الاستئنافية بأكادير؛ وذلك تحت الإشراف المباشر لكل من عبد الله الجعفري، الرئيس الأول لاستئنافية أكادير، وعبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك بالمؤسسة القضائية ذاتها.

وجاءت العملية تفعيلا لدورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودورية رئيس النيابة العامة، حول "مواصلة التعبئة والحرص التام على تفعيل التدابير الصحية اللازمة لمجابهة تفشي كورونا"، وتنزيلا لمضامين الكتابين المشتركين الصادرين عن الرئيس الأول والوكيل العام للملك حول التدابير الضرورية لمكافحة انتشار وباء "كوفيد-19".

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