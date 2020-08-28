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كُتّاب وآراء
تسجيل 22 إصابة بكورونا و3 وفيات بجهة الشرق
ارتفعتْ حصيلة الوفيات بجهة الشّرق نتيجة فيروس كورونا المستجدّ إلى 26 حالة، بعد تسجيل ثلاث وفيات، الجمعة، بعمالة وجدة- أنجاد.
وسجلت الجهة ذاتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة 22 إصابة جديدة، منها 7 حالات بوجدة، و5 حالات بجرسيف، و4 حالات بالناظور، و3 حالات بتاوريرت، وحالتان ببركان وحالة واحدة بالدريوش، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1123 حالة.
وفي السّياق ذاته، تم التأكّد من شفاء 26 مصابا من مرض "كوفيد-19" بالجهة، إذ سُجّل بجرسيف شفاء 13 حالة، والناظور 7 حالات، وتاوريرت 3 حالات، وجرادة حالتين، وبركان حالة واحدة.