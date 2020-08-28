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تسجيل 22 إصابة بكورونا و3 وفيات بجهة الشرق

تسجيل 22 إصابة بكورونا و3 وفيات بجهة الشرق
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 28 غشت 2020 - 22:35

ارتفعتْ حصيلة الوفيات بجهة الشّرق نتيجة فيروس كورونا المستجدّ إلى 26 حالة، بعد تسجيل ثلاث وفيات، الجمعة، بعمالة وجدة- أنجاد.

وسجلت الجهة ذاتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة 22 إصابة جديدة، منها 7 حالات بوجدة، و5 حالات بجرسيف، و4 حالات بالناظور، و3 حالات بتاوريرت، وحالتان ببركان وحالة واحدة بالدريوش، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1123 حالة.

وفي السّياق ذاته، تم التأكّد من شفاء 26 مصابا من مرض "كوفيد-19" بالجهة، إذ سُجّل بجرسيف شفاء 13 حالة، والناظور 7 حالات، وتاوريرت 3 حالات، وجرادة حالتين، وبركان حالة واحدة.

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1 - marjane الجمعة 28 غشت 2020 - 23:18
اين هم ذالك المتطاولين الفيروس لايدوم اكثر من خمس اشهر
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