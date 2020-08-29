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الرئيسية | جهات | تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
محمد ايت حساين من تنغير
السبت 29 غشت 2020 - 01:13

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بجهة درعة تافيلالت، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية خلال 24 ساعة الأخيرة، إلى 2176 حالة، بعد رصد 42 إصابة جديدة.

وسجل إقليم الرشيدية 21 حالة، وإقليم ورزازات 10 حالات، و8 حالات سجلت بإقليم زاكورة، و3 حالات بإقليم تنغير، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة بإقليم ميدلت.

وبلغ عدد حالات الشفاء في عموم الجهة 1602حالة منذ بداية انتشار الجائحة، بعد تسجيل 39 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، منها 31 حالة بإقليم ورزازات، و5 حالات بإقليم تنغير، و3 حالات بإقليم ميدلت.

يذكر أن حصيلة الوفيات على مستوى الجهة ذاتها بلغت 60 حالة بعد تسجيل 5 حالات إضافية، منها حالتان بإقليم ورزازات، وحالتان بإقليم زاكورة، وحالة واحدة بإقليم الرشيدية، فيما بلغ مجموع الحالات الموجودة قيد العلاج بعموم الجهة 514 حالة.

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