كليّة سلوان تضع شروطًا وقائية لاجتياز الامتحانات

عبد الكريم هرواش من الناظور

وضعت إدارة الكلية متعدّدة التخصّصات بالنّاظور شروطًا وقائية صارمةً لاجتياز الطّلبة لامتحانات الموسم الجامعي 2019-2020 المؤجّلة في ظروف السّلامة الصحية في ظلّ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ودعت الكلية في إعلان منشور على موقعها الإلكتروني الرّسمي إلى "وجوب ولزوم اصطحاب البطاقة الوطنية، واستعمال الكمامات داخل الكلية وخلال جميع أطوار الامتحانات، ووجوب الحضور إلى القاعة على السّاعة الثامنة والنّصف؛ أي قبل بداية الامتحان بنصف ساعة، ولا يسمح بموجب ذلك أن يتأخر الطالب أكثر من عشرين دقيقة"، مؤكدة أن أبواب الكلية ستغلق "مباشرة بعد الوقت المسموح".

وشملت الشروط أيضا "عدم مغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مرور نصف ساعة، ووجوب الخضوع لقياس الحرارة عند الدّخول إلى الكلية، إضافة إلى وجوب الحرص على التباعد بين الأفراد في جميع فضاءات الكلية، والجلوس في المكان المُحدّد بأي رقم من الأرقام المثبّتة على المقاعد، وعدم المكوث والوقوف بساحات الكلية والانصراف مباشرة بعد الفراغ من الامتحان".

وتأتي هذه الشروط الاستثنائية، حسب الإعلان ذاته، "طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة تفاديا لانتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، وحرصا على السّلامة العامة في صفوف الطّلبة".