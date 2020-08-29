عمالة مكناس تقرّر إغلاق حيّيْ كاميليا والمنصور

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع الحالة الوبائية التي يعيشها إقليم مكناس في الآونة الأخيرة، قرّرت السلطة الإقليمية، بناء على خلاصات اجتماع اللجنة الإقليمية للقيادة، اتخاذ مجموعة من التدابير الكفيلة بالحد من انتشار فيروس كورونا على ضوء الحالة الوبائية السائدة بالنفوذ الترابي لعمالة مكناس.

وتضمنت لائحة القرارات المعلن عنها من طرف عمالة مكناس، "إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي يوميا على الساعة العاشرة ليلا"، و"إغلاق جميع أسواق القرب والسويقات المشابهة يوميا في السادسة مساء"، و"الإغلاق الكلي لحي المنصور وكاميليا التابعين للنفوذ الترابي للمنطقة الحضرية الإسماعيلية".

وجاء ضمن القرار العاملي أيضا، "منع التنقلات من وإلى الحيين، المنصور وكاميليا، إلا بعد الحصول على شواهد التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية المعنية لأغراض مهنية، إنسانية أو صحية"، و"إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي المتواجدة داخل الحيين المذكورين يوميا على الساعة الثامنة ليلا".

يُشار إلى أن تنفيذ القرار سيعهد به إلى السلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية، كل في مجال اختصاصه، بتنسيق مع المصالح الجماعية المعنية، فيما أشارت السلطة الإقليمية إلى أن "هذا القرار يدخل حيز التطبيق ابتداء من السبت على الساعة السادسة مساء".