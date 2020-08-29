ولاية سوس تتدارس قرار إغلاق الشواطئ في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

قالت ولاية جهة سوس ماسة إنه بالنظر إلى تطور الحالة الوبائية بعمالة أكادير إداوتنان، وانتشار عدوى كوفيد-19، فإن "السلطات العمومية تتدارس الإقدام على تفعيل قرارات جديدة في القادم من الأيام، وعلى رأسها إغلاق الشواطئ ومنع عرض المباريات بالمقاهي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأورد بلاغ صادر عن سلطات عمالة أكادير إداوتنان أنها "ستعمل على استصدار قرار ولائي يقضي بإغلاق مختلف الشواطئ التابعة لنفوذها الترابي، على غرار باقي المدن المغربية، خاصة أن الموسم الصيفي وارتباطه الوثيق بالقطاع السياحي شارف على الانتهاء، وذلك على ضوء التطور الوبائي المسجل إلى حدود الساعة، وللإقبال غير المسبوق للمصطافين المحليين أو الوافدين من مختلف ربوع المملكة صوب هذه الوجهة".

وأضاف المصدر ذاته أنه "وفقا لما هو معلوم من ضرورة التقيد بالضوابط الوقائية، خاصة منها وضع الكمامة، والتعقيم والتباعد الاجتماعي، من المنتظر تشديد مراقبة التدابير الاحترازية وتغريم المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حالة عدم الامتثال لقرارات السلطات العمومية".

يشار إلى أن هذه القرارات تأتي تفعيلا لمقررات حالة الطوارئ الصحية، بغية مجابهة التحديات والتطور الوبائي على الصعيد المحلي من جهة، وتنزيلا لمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب.