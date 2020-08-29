24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5613:3317:0620:0221:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كتاب جديد يستعرض "تأثير الحراك الشعبي بالريف" (5.00)

  2. الارتشاء يتسبب في حبس عون سلطة بآيت ملول (5.00)

  3. جمعويون يطالبون بمركز امتحان في مدينة البروج (5.00)

  4. نشر محتويات زائفة يجرّ ستّينيا إلى القضاء بفاس (2.33)

  5. "البيجيدي" يراهن على التواصل لدحر "كورونا" من يعقوب المنصور (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | ولاية سوس تتدارس قرار إغلاق الشواطئ في أكادير

ولاية سوس تتدارس قرار إغلاق الشواطئ في أكادير

ولاية سوس تتدارس قرار إغلاق الشواطئ في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 29 غشت 2020 - 15:30

قالت ولاية جهة سوس ماسة إنه بالنظر إلى تطور الحالة الوبائية بعمالة أكادير إداوتنان، وانتشار عدوى كوفيد-19، فإن "السلطات العمومية تتدارس الإقدام على تفعيل قرارات جديدة في القادم من الأيام، وعلى رأسها إغلاق الشواطئ ومنع عرض المباريات بالمقاهي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأورد بلاغ صادر عن سلطات عمالة أكادير إداوتنان أنها "ستعمل على استصدار قرار ولائي يقضي بإغلاق مختلف الشواطئ التابعة لنفوذها الترابي، على غرار باقي المدن المغربية، خاصة أن الموسم الصيفي وارتباطه الوثيق بالقطاع السياحي شارف على الانتهاء، وذلك على ضوء التطور الوبائي المسجل إلى حدود الساعة، وللإقبال غير المسبوق للمصطافين المحليين أو الوافدين من مختلف ربوع المملكة صوب هذه الوجهة".

وأضاف المصدر ذاته أنه "وفقا لما هو معلوم من ضرورة التقيد بالضوابط الوقائية، خاصة منها وضع الكمامة، والتعقيم والتباعد الاجتماعي، من المنتظر تشديد مراقبة التدابير الاحترازية وتغريم المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حالة عدم الامتثال لقرارات السلطات العمومية".

يشار إلى أن هذه القرارات تأتي تفعيلا لمقررات حالة الطوارئ الصحية، بغية مجابهة التحديات والتطور الوبائي على الصعيد المحلي من جهة، وتنزيلا لمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - karim السبت 29 غشت 2020 - 15:36
هل تعلمون ان ولاية سوس سمحت بمرور عشرات الالاف من المصطافين من مدن موبوءة طيلة شهرين حتي انتشر الفيروس وارتفعت الحالات.
والان تريد النزول بهذا القرار العقابي على الشاكنة المحلية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - mouissa السبت 29 غشت 2020 - 15:39
لا بأس المهم أن الفنادق و المنتجعات السياحية و الشقق المفروشة المعدة للكراء السياحي و المطاعم و المقاهي و أصحاب كراء الباراسولات و الكراسي و المسابح عوضوا بعض من خسائرهم المادية نتيجة الحجر و موسم الدخول المدرسي على الأبواب لا يهم أن تغلق الشواطئ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - مواطن السبت 29 غشت 2020 - 15:41
آش تايتسناو سدوهم على غرار شواطئ المملكة ماشي شي مسدود عليه أو شي تايتبحر بدعوى إنعاش السياحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - مواطن مغربي دكي السبت 29 غشت 2020 - 15:44
إغلاق الشواطئ قرار خاطىء لان الشواطئ مناطق مفتوحة ومشمشة يستحيل ضبط أي حالة بمنطقة البحر
جميع الحالات المصابة بالفيروس لديها ارتباط بالمعامل المغلقة او المصانع لدا لا داعي لإغلاق الشواطئ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - ماستر فاهم السبت 29 غشت 2020 - 15:44
واش هاذ ناس ماتيفكروش أولا آشنو، واش شاطئ فضاء مفتوح في الخلاء وتباعد فيه ممكن بأسهل مايكون ويتم إغلاقه؟ بينما الأسواق الكبرى والمولات التي هي فضاءات مغلوقة وسهل إنتشار العدوى فيها حتى مع إرتداء الكمامة (خصوصا الكمامات المتداولة الآن) ستبقى مفتوحة، واش كديرو هاد الإجراأت غير باش تسماو راكوم درتوهم أو صاف؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - visiteur السبت 29 غشت 2020 - 15:48
ودابا غير خليو الشواطئ مفتوحة لي عطا الله عطا اغادير كانت من بين المدن الآمنة كانت هذه الإجراءات تكون في الاول الصيف ماشي دابا حتى فات الفوت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - Massin السبت 29 غشت 2020 - 15:53
قمة التناقض و العشوائية الان الشواطيء ستصبح خالية. لان الاكتضاض من الوافدين بشكل قياسي. و بالعكس الان الشواطيء الخالية ستصبح مكان لممارسة الرياضة لان شساعتها تضمن التباعد. و تعطي متنفس للعائلات التي لم تخرج الى الشواطيء في الصيف.
كان يمكن اصلاح كل شيء بفرض التحليلات على المتنقلين و بذلك نحمي من الوباء و نشجع السياحة لكن بأثمنة معقولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - visiteur السبت 29 غشت 2020 - 15:54
تتدارس هههههه ... الحماق هذا تا سلات العطلة او شبعات أكادير فلوس عاد كالو نتدارس اغلاق الشواطئ العفوووو منكم والله الى العفو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - عبده/ الرباط السبت 29 غشت 2020 - 16:00
و هل مثل هذه القرارات تنتظر الدراسة .... أغلق الشواطىء على غرار باقي المدن فقد انتهى فصل الصيف... و كذلك إمنع تتبع و مشاهدة المباريات في المقاهي مع تشديد مراقبة عدم استعمال الكمامات أو استعمالها بطريقة عشوائية و استهتارية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - salafo السبت 29 غشت 2020 - 16:03
للاسف حنا الساكنة ديال اكادير يالله قلنا غادي متبحرو شوي ونتأملو الغروب ملي خوى اكادير شوي قلتو غادي تسدو الشواطئ ولكن ايلى هذا غادي يحد من انتشار الوباء هانية نحن مجندون وراء خدمة البلاد ولكن خاصكم تراعيو وتراقبو سوق الاحد راه كارثة الباعة البعض منهم لاكمامة وتجمعات على الكاميلة اما الناس خلاص ازدحام وكنتساءل علاش حيثو الامن من الدخلة ديال باب السوق كان داير الهبة على الاقل كيوقفو البعض منها مراقبة منها كيخلعو اللامباليين ياريث تردوهم للسوق حيث القوات المساعدة فالباب فقط وحتا لي كيدور داخل السوق مافهمت علاش ماكاينة مراقبة للكل اما لي كيبيع املو ياسلام دوق وضحك وهضر ومس بيديك ولاحسيب وراكم عارفين قصدي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - البوهالي السبت 29 غشت 2020 - 16:06
وما فائدة إغلاقها الآن بعد أن انتهى موسم الصيف والتبحيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - rachida السبت 29 غشت 2020 - 16:13
السلام عليكم.إوا هادشي لي بغاو بعض المتهورين من المواطنين بسبب استهتارهم بالتعليمات الصحية.كون كانوا كايطبقو التعليمات من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي كون ماغاتسد حتى بلاصة ؤكون راه حنا تهانينا دبا من الوباء وخا غير شوية ولكن ملي رأسهم قاصح وكايبغيو إبينوا ريوسهم على بعضياتهم راه جاب ليهم الله لي قسح منهم.اوا شدوا دابا ثمن استهتاركم هذا بالتعليمات.بسبب هاد الاستهتار صدق لا وباء تحيد ولا اماكن الترفيه بقات محلولة ولا الاقتصاد تحرك.يعني غرقنا من كل النواحي بسبب اللالمبالات ديال شي بعضين منا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - bouthirit السبت 29 غشت 2020 - 16:14
يجب إغلاق كل الشواطئ الوطنية ويجب غلق الاقتصاد الوطني لأن الامر اصبح خطير وصحة المواطنين اهم من الاقتصاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - aloui السبت 29 غشت 2020 - 16:22
ههه وكفا تعليقا من الموضوع شكرًا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - الموغريب السبت 29 غشت 2020 - 16:27
كانت جهة سوس ماسة جهة امنة خالية من الفيروس فقررت نفس الجهات المسؤولة فتحها لسياح قادمين من مدن وجهات تعتبر بؤرا . نفس الجهات ظنت ان هؤلاء السياح سينعشون السياحة والرواج لم تجني من وراىهم المدينة الا الاكتضاض وانتشار الفيروس . اجتماع هؤلاء المسؤولين اليوم لتفنن في الاجراءات الديكتاتورية والقمعية للتضيق وخنق المواطنين لن ينفع في شيء سوى زيادة التوتر والضغط الذي سيولد انفجارا فيما بعد .كان عليهم عقد اجتماع لمحاسبة المسؤولين على فتح الجهة في وجه سياح الكوكوط في البحر .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.