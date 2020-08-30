هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد في المغرب

هسبريس من الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقسا حارا شيئا ما إلى حار بالجنوب الشرقي وداخل سوس وحارا نسبيا بالسهول غرب الأطلس والجهات الشرقية والجنوبية للأقاليم الصحراوية.

وستتشكل كالعادة سحب منخفضة كثيفة، مع كتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى وأيضا على سواحل البحر الأبيض المتوسط محليا خلال الصباح والليل، فضلا عن تمرکز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو زخات رعدية جنوب المنطقة الشرقية والأطلس الكبير، مع إمكانية أن تهم السفوح الجنوبية الشرقية.

عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد و أقصى جنوب المملكة، وما بين 18 و24 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس والسهول الوسطى وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية وداخل الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وما بين 13 و18 درجة بالسهول الشمالية ووالماس وغرب الواجهة المتوسطية .

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 38 و44 درجة بالجنوب الشرقي وداخل سوس بأقصى جنوب المملكة و محليا سهول تادلة، وما بين 31 و37 درجة بالمنطقة الشرقية وبالمتبقي من منطقة سوس والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية، وداخل الأقاليم الجنوبية واللوكوس والشياضمة وعبدة والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 24 و30 درجة بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية ومرتفعات الأطلس وقرب السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين ما بين الداخلة والكويرة، وقوي الهيجان بباقي السواحل.