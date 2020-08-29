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الرئيسية | جهات | مجمع تربوي يبادر لضمان أمان التدريس الحضوري

مجمع تربوي يبادر لضمان أمان التدريس الحضوري

مجمع تربوي يبادر لضمان أمان التدريس الحضوري
هسبريس من الرباط
السبت 29 غشت 2020 - 15:25

أقدم المجمع التربوي "غوستاف إيفل"، الذي يوفر خدمات التربية والتكوين في مدينة مكناس، على تعزيز بنيته التحتية بغية تحقيق أعلى مستوى من سلامة المتمدرسات والمتمدرسين داخل فصوله التعليمية؛ سواء تعلق الأمر بالمرحلة الأولية أو الابتدائية، أو الطورين الإعدادي والثانوي.

وأنهت إدارة المؤسسة نفسها، قبيل أيام قليلة، عمليات إعادة تجهيز الأقسام الخاصة بها كي تساعد على تحقيق التباعد الجسدي بين المستفيدين من التعليم الحضوري؛ مثبّتة حواجز بلاستيكية خاصة على الطاولات وباصمة على مسافات أكبر بين كل متمدرس وباقي زملائه.

نعيمة بن فايدة، مؤسسة المجمع التربوي "غوستاف إيفل"، تؤكد أن هذا التجديد يعد ثمرة شهور من التفكير في كيفية إعادة ضبط فضاء الدراسة مع التطورات الصحية التي يعرفها المغرب عموما، ومكناس بصفة خاصة، مع جعل سلامة التلاميذ الصحية من "كوفيد-19" فوق أي اعتبار آخر.

وأضافت المتحدثة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما تم الانتهاء من إنجازه يلائم مجموع التوصيات الصادرة عن السلطات الإدارية والصحية، ويستجيب لمتطلبات وزارة التربية الوطنية الوصية على القطاع، ويضاف إلى ما حققه المجمع التربوي "غوستاف إيفل" في "التعليم عن بعد" من خلال منصة رقمية يتفرد بها.

بن فايدة شددت، من جهة أخرى، على أن الأطر الإدارية والتربوية في "غوستاف إيفل" تبقى منفتحة على تبادل خبرتها مع كل المدارس الراغبة في ذلك، حتى يبقى كل التلاميذ آمنين من الجائحة؛ كما تتأهب لكل الاحتمالات العملية التي ستستقر عليها السلطات بحلول موعد الدخول المدرسي شهر شتنبر المقبل.

جدير بالذكر أن المجمع التربوي الكائن في مكناس، الحائز علامة الجودة "إيزو 9001 - نسخة 2015"، مد التدابير الاحترازية إلى كافة فضاءات المرفق لحماية التلاميذ والمستخدمين، مركزا على توفير مواد التطهير واحترام التباعد الاجتماعي، مع إرساء آلية داخلية لتتبع التنفيذ الميداني حتى داخل وسائل النقل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عدنان السبت 29 غشت 2020 - 15:45
مبادرة جميلة هدا بالنسبة لمؤسسة خصوصية أما العمومي في عداد الاموات
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2 - ابو ندى السبت 29 غشت 2020 - 15:57
صراحة مجهودات جبارة وخدمات متميزة. شكرا جزيلا على كل ما تقومون به من أجل ابنائنا
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3 - الحقيقة السبت 29 غشت 2020 - 16:00
المدارس عبارة عن مصانع شكلية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد و إنتاج نسخ أو روبوتات بيولوجية لتحريك الشركات و المصانع. فهي مبنية بشكل كبير على الحفظ و التلقين المجرد من كل ما يتيح للفرد تطوير ذاته و قدرته على التعلم لذا نسمع في أحيان كثيرة عدم قابلية أغلبية التلاميذ على التعلم الذاتي(بل ينتظرون الملقن حتى يطعمها اليهم) .بل حتى التعلم عن بعد أصبح بالنسبة لهم كوحش مخيف سيؤدي بهم إلى الهاوية. كفا من إنتاج القطيع... يجب إصلاح مقرراتنا لنحارب الوضعية الإنسانية المزرية التي أصبحنا نتعامل معها. بالدراجة بنادم ولا كايشيط.. شحال من واحد مخدامش و حتا لي خدام عايش حياتو غير باش يتوالد و يدوز الوقت و يموت..فين هو المعنى فهذ الشي ؟؟؟؟
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4 - BENDINO السبت 29 غشت 2020 - 16:01
جمیلل بل جمیل جدا۔ لکن یبقی استثناء من بین الاستثناءات الناذرة فی المغرب والاستثناء لا یقاس علیه للأسف۔ حنا مغاربة وعارفین مدارس المغرب کیف دایرة خاصة فالعمومی لأنه الأصل وکان خاصو یکون فهاد المستوی أو أکثر لکن حنا واعرین ولکن فاش؟ الکذوب والتسنطیح والعکر علی الخنونة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ الله یدیر شی تاویل دلخیر
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5 - استاذ الرياضيات السبت 29 غشت 2020 - 16:16
مجهودات قيمة نتمنى ان نرى مجهودات اخرى في جميع المؤسسات لضمان الحق في التعلم سواء عن قرب او عن بعد
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6 - faridoo السبت 29 غشت 2020 - 16:24
ونعم ها النموذج الحي لي بغاو يخدمو كانو كيستعدو من زمان واخا الجائحة اتاحذو وتضامنو باش ينفعو الثلاميذ وباش يكسبو ثقة الاباء والمسؤولين هالجودة وها الالتزام بالتدابير الاحترازية من اجل دخول مدرسي ودراسي آمن ومطمئن ونترجاو تحذو حذوهم ظروري ضحي شوي باش تنجح
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