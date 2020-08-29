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الرئيسية | جهات | منع الاحتفال بعاشوراء يستنفر جهود السلطة الإدارية

منع الاحتفال بعاشوراء يستنفر جهود السلطة الإدارية

منع الاحتفال بعاشوراء يستنفر جهود السلطة الإدارية
حميد رزقي من بني ملال
السبت 29 غشت 2020 - 23:10

أصدرت السلطات الولائية قرارا يقضي بمنع المظاهر والطقوس الاحتفالية بمناسبة أيام عاشوراء 1442 هـ على مستوى إقليم بني ملال.

وينص القرار، الذي يدخل في سياق التدابير الاحترازية الرامية إلى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، على منع جميع المظاهر والطقوس الاحتفالية التي تنظم بمناسبة أيام عاشوراء 1442 على مستوى الإقليم.

ومن ضمن ما قررت السلطات منعه إقامة طقوس "الشعالة"، وزيارة المقابر وحلقات الغناء والأهازيج الشعبية بالأحياء السكنية والتجمعات، سواء من طرف البالغين أو الأطفال، وكذا استعمال المفرقعات وما يشابهها، وكل التجمعات أو الأنشطة التي تدخل في إطار الاحتفال بهذه المناسبة أو المرتبطة بها.

وفي هذا الصدد، أفادت معطيات رسمية متوفرة لدى هسبريس بأن المصالح المعنية المختصة تجندت لزجر المخالفين، ومنع كل السلوكيات المرتبطة بالطقوس الاحتفالية بمناسبة أيام عاشوراء والمخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية التي ينبغي احترامها في ظل حالة الطوارئ الصحية المفروضة ببلادنا، مع ما يمثله ذلك من خطر على الصحة العامة.

وأضافت المعطيات ذاتها أن السلطات الولائية تؤكد على أهمية التقيد بمقتضيات القرار، مع الالتزام بقواعد الوقاية المتمثلة في ارتداء الكمامة بشكل صحيح ومستمر، والتباعد الجسدي، وتفادي التجمعات والخروج من المنازل إلا للضرورة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - الجهل عار السبت 29 غشت 2020 - 23:24
عاشوراء هو الصيام والذكر والاستغفار ماشي المفرقعات والاهازيج والزيارة والشعالة قوم اخر الزمان
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2 - وجدي السبت 29 غشت 2020 - 23:24
الحمد لله نحن في وجدة لا نعرف هذه الخزعبلات منذ القدم.احتفالات فوضوية وسحر وشعودة وأمور تافهة.اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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12
3 - rachida السبت 29 غشت 2020 - 23:30
السلام عليكم.بعد أيام قليلة من هذا الاحتفال إذا انتشر الفيروس بكثرة أكثر مما هو عليه الآن سيخرج علينا المغاربة من جديد لي يقولوا بأن السلطات هي السبب في إنتشاره بهذا الشكل وليس المواطن المسكين الذي إحتفل بعاشوراء لأن المغاربة تبارك الله اذكياء في إيجاد مخرج ليبرؤوا به أنفسهم ويلقون باللوم كما العادة على السلطات وحدها ولكن اذكياء في القوالب فقط وليس فيما ينفع
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4 - visiteur السبت 29 غشت 2020 - 23:37
ألأ حيائ شعبية لا تلتزم بشروط التباعد الأ جتماعي
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3
5 - touhali السبت 29 غشت 2020 - 23:42
يجيب منع هذه الخرافات.


عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجّىٰ الله فيه موسى من فرعون ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء، لذلك يعدّه الشيعة يوم عزاء وحزن. كما وقعت العديد من الأحداث التاريخية الأخرى في نفس اليوم.
عيد ديني يصوم فيه لمسلمين واليهود؛ وهو يوم تعشير ﻷءموال غالباً تعط فيه زكاة المال للفقراء. والباقي كله خرافات رش بالماء وشوعﻻنران، وضرب بالبيض، والمرفقعات؛ يجيب منع أو تاجريم هذه الخرافات وتخلوف.
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9
6 - ملال السبت 29 غشت 2020 - 23:51
فعلا قرار صاءب تتخده سلطات بني ملال كلما حلت هده المناسبة التي اصبحت تؤرق الساكنة لما ينتج عنها من أضرار وتبعات تلوث خطيرة اثناء حرق عجلات المطاط من طرف بعض المتهورين من الشباب نتيجة جهلهم وتخلفهم ليس الا..وتؤذي خاصة الشيوخ والصغار وذوي الأمراض التنفسية ....
ويأتي بعدها التراشق بالبيض والماء ومعتقدات اخرى لا تمت لقيمنا واخلاقنا في شيء.. وتشكل اخطارا على سلامة المواطنين...
وبهده المناسبة نسال العلي القدير أن يرفع عنا هدا الوباء..ان شاء الله ....وان يتفهم شبابنا ان هده الأعمال من حراءق ومفرقعات ذات عواقب خطيرة على البيئة...وأنها تضيف جهدا اخر للسلطات تبذلها زيادة على مسؤوليتها..وضياع وقتها في مراقبة هده الأفعال.. نتمنى ان يدرك الكل ان الحفاظ على سلامتنا مسؤولية الجميع..
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0
7 - Ikbaldeska السبت 29 غشت 2020 - 23:58
الآباء يدعون أن لديهم الأزمة!!! من أين يأتي الأطفال بالنقود لشراء المفرقعات!!!؟؟؟ و لاسيما أن هذه المفرقعات ليست برخيصة الثمن!!! ملايير الدراهم ضاعت في الهواء ، و ضاعت معها راحة الناش ، و ضاعت معها عقول الكبار الذين هم بدورهم ساعدوا في ضياع تربية الصغار!!!! الثانية عشرة ليلا و القصر في الأزقة يحاولون إشعال النار بأي ثمن.
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8 - rachida السبت 29 غشت 2020 - 23:58
السلام عليكم.هذه المرة لا أحد في التعليقات سيقول بعد هذا الاحتفال أن السلطات هي السبب في إنتشار هذا الفيروس إن انتشر أكثر بل سيلتزمون الصمت لأنهم يعرفون أن المشكل هذه المرة فيهم وليس في السلطات وسيكتفون فقط بقول يجب منع هذا الاحتفال لأنه ليس من الدين
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9 - amin sidi السبت 29 غشت 2020 - 23:59
سلام : خاص هد الصوار ايشوفهم صاحب .التخليد والبدعة .راكم كتحرمو االتقاليد اوكتحللو البداع . كان من الاحسن اندارو اومسيات تقافية ترفىهية الاعاب المهرج والحكوات يروي حكيات ومسبقات رياضية
اوهد راه من واجب وزارة التقافة اوهدى راه اشغلها .
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10 - تاخير دخول المدرسي !!! الأحد 30 غشت 2020 - 00:05
غير كولوايا واش دبا هاد دراري لي خارجين لشاريع كيحتفلو بعاشورة واش ما خصهومش يدخلو يقراو علا راسهوم براكة عليهم من الفراغ ؟
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