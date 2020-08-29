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كُتّاب وآراء
منع الاحتفال بعاشوراء يستنفر جهود السلطة الإدارية
أصدرت السلطات الولائية قرارا يقضي بمنع المظاهر والطقوس الاحتفالية بمناسبة أيام عاشوراء 1442 هـ على مستوى إقليم بني ملال.
وينص القرار، الذي يدخل في سياق التدابير الاحترازية الرامية إلى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، على منع جميع المظاهر والطقوس الاحتفالية التي تنظم بمناسبة أيام عاشوراء 1442 على مستوى الإقليم.
ومن ضمن ما قررت السلطات منعه إقامة طقوس "الشعالة"، وزيارة المقابر وحلقات الغناء والأهازيج الشعبية بالأحياء السكنية والتجمعات، سواء من طرف البالغين أو الأطفال، وكذا استعمال المفرقعات وما يشابهها، وكل التجمعات أو الأنشطة التي تدخل في إطار الاحتفال بهذه المناسبة أو المرتبطة بها.
وفي هذا الصدد، أفادت معطيات رسمية متوفرة لدى هسبريس بأن المصالح المعنية المختصة تجندت لزجر المخالفين، ومنع كل السلوكيات المرتبطة بالطقوس الاحتفالية بمناسبة أيام عاشوراء والمخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية التي ينبغي احترامها في ظل حالة الطوارئ الصحية المفروضة ببلادنا، مع ما يمثله ذلك من خطر على الصحة العامة.
وأضافت المعطيات ذاتها أن السلطات الولائية تؤكد على أهمية التقيد بمقتضيات القرار، مع الالتزام بقواعد الوقاية المتمثلة في ارتداء الكمامة بشكل صحيح ومستمر، والتباعد الجسدي، وتفادي التجمعات والخروج من المنازل إلا للضرورة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجّىٰ الله فيه موسى من فرعون ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء، لذلك يعدّه الشيعة يوم عزاء وحزن. كما وقعت العديد من الأحداث التاريخية الأخرى في نفس اليوم.
عيد ديني يصوم فيه لمسلمين واليهود؛ وهو يوم تعشير ﻷءموال غالباً تعط فيه زكاة المال للفقراء. والباقي كله خرافات رش بالماء وشوعﻻنران، وضرب بالبيض، والمرفقعات؛ يجيب منع أو تاجريم هذه الخرافات وتخلوف.
ويأتي بعدها التراشق بالبيض والماء ومعتقدات اخرى لا تمت لقيمنا واخلاقنا في شيء.. وتشكل اخطارا على سلامة المواطنين...
وبهده المناسبة نسال العلي القدير أن يرفع عنا هدا الوباء..ان شاء الله ....وان يتفهم شبابنا ان هده الأعمال من حراءق ومفرقعات ذات عواقب خطيرة على البيئة...وأنها تضيف جهدا اخر للسلطات تبذلها زيادة على مسؤوليتها..وضياع وقتها في مراقبة هده الأفعال.. نتمنى ان يدرك الكل ان الحفاظ على سلامتنا مسؤولية الجميع..
اوهد راه من واجب وزارة التقافة اوهدى راه اشغلها .