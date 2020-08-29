69 حالة شفاء من فيروس كورونا بجهة بني ملال

حميد رزقي

أعلنت السلطات الصحية بجهة بني ملال خنيفرة، السبت، عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مما رفع الحصيلة التراكمية للحالات المؤكدة بالجهة إلى 2618 حالة.

وأوضحت المديرية الجهوية للصحة أن الحالات المسجلة تتوزع على إقليم أزيلال بـ14حالة، وإقليم بني ملال بـ11 حالة، إضافة إلى 13حالة بإقليم خنيفرة، و9 حالات بإقليم خريبكة، وحالتين بإقليم الفقيه بن صالح.

وأضافت المديرية أن الجهة سجلت 69 حالة شفاء جديدة، منها 53 حالة بإقليم أزيلال، و10 حالات بإقليم بني ملال، و6 حالات بإقليم خنيفرة، ليصل إجمالي حالات الشفاء بالجهة إلى 1674 حالة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة، حسب المعطيات التي توفرها المديرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، 915 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 85410 حالات.

وكشفت حصيلة التتبع اليومي للوضع الوبائي بالجهة، التي توفرها المديرية، أن إجمالي حالات الوفيات بقي مستقرا في حدود 27 حالة.