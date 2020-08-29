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كُتّاب وآراء
نسبة التعافي من "كورونا" تبلغ 91% بجهة طنجة
يواصل معدل الإصابة بفيروس "كورونا" تصاعده بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ليبلغ 9664 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، عقب تسجيل 112 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بنسبة مرض بلغت 16.09 بالمائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.
ووفق آخر تحديث لبيانات المديرية الجهوية للصحة، توزعت الإصابات الجديدة على 6 مناطق جغرافية، تصدرتها عمالة طنجة أصيلة بـ69 حالة، إضافة إلى 17 حالة بإقليم تطوان، و12 حالة بالحسيمة، و8 حالات جديدة بعمالة المضيق الفنيدق، و5 حالات بالعرائش، وحالة واحدة بشفشاون.
وبخصوص حالات الشفاء، أعلنت الجهة ذاتها عن تماثل 344 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، منهم 155 شخصا بطنجة، و104 أشخاص بتطوان، و36 شخصا بالحسيمة، و31 شخصا بالعرائش، و15 شخصا بشفشاون، و3 أشخاص بوزان، ليرتفع إجمالي المتعافين بالجهة إلى 8839 شخصا.
واستقر مجموع ضحايا الفيروس بالجهة في حدود 233 شخصا، في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال المدة نفسها بنسبة إماتة بلغت 2.41 بالمائة، في الوقت الذي بلغت نسبة التعافي 91 بالمائة، مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين قيد العلاج، حيث بلغ 584 مصابا بجميع مراكز التكفل والعزل بجهة طنجة تطوان الحسيمة.